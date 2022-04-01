Рада запровадила виплати військовим РФ за передану Україні бойову техніку

Верховна Рада запровадила грошові виплати російським військовим за передану Збройним силам України придатну для використання бойову техніку Російської Федерації.

Як повідомив перший віцеспікер Олександр Корнієнко, відповідний законопроєкт №7229 парламент ухвалив у п'ятницю (в цілому за документ проголосували 320 народних депутатів).

Законопроєкт встановлює винагороду військовослужбовцям збройних сил, інших силових структур Росії, іншим категоріям осіб за добровільно передану ЗСУ, придатну для застосування бойову техніку держави-агресора.

Так, бойовий літак (винищувальна та штурмова авіація) оцінено у 1 млн дол. США, бойовий вертоліт – 500 тис. дол. США, реактивна система залпового вогню – 25-35 тис. дол. США, танк, наземна артилерія (самохідна) – 100 тис. дол. США, бойова машина піхоти (десанту), бронетранспортер, броньована розвідувально-дозорна машина – 50 тис. дол. США; військовий автомобіль – 10 тис. дол. США; корабель 1 або 2 рангу - 1 млн дол. США, корабель 3 чи 4 рангу – 500 тис. дол. США, військове судно – 200 тис. дол. США, малогабаритне бойове судно (розвідувальне) – 50 тис. дол. США.

Відповідно до законопроєкту, у разі передання бойової техніки російським військовим на їх вимогу забезпечуватиметься право на збереження в таємниці факту передання ними техніки, отримання нових документів із новими настановними даними та безпека їх перебування на території України, а також створення умов для виїзду до третьої безпечної країни.