Події

14:20 01.04.2022

Україна ще не отримала відповіді РФ на пропозиції, озвучені у Стамбулі, - Кулеба

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Україна ще не отримала відповіді РФ на пропозиції, озвучені у Стамбулі, - Кулеба

Україна ще не отримала відповіді Росії на пропозиції, озвучені на переговорах у Стамбулі, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ні, повноцінні відповіді ми ще не отримали на ті пропозиції, які були озвучені в Стамбулі. Ми бачимо певні публічні коментарі, які звучать від російських офіційних осіб, але ми очікуємо повноцінної формальної відповіді Росії. З цієї відповіді стане зрозуміло, чи продовжує Росія говорити мовою ультиматумів прямо або закамуфльовано, чи вона усе-таки нарешті перейшла до конструктивного обговорення порядку денного та пошуку взаємоприйнятних рішень", - сказав Кулеба на брифінгу у Варшаві у п'ятницю.

Теги: #рф #пропозицiї #кулеба
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