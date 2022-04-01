Окупанти знущалися з мешканців Тростянця Сумської області, розпочато розслідування

У звільненому від російських окупантів Тростянці Сумської області виявлено зв'язані тіла мирних жителів із вогнепальними пораненнями, повідомляє Офіс генпрокурора.

"За даними слідства, військовослужбовці збройних сил РФ, порушуючи вимоги Женевської конвенції про захист цивільного населення, під час окупації м. Тростянець викрадали і знущалися з мирних жителів", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі у п'ятницю.

У прокуратурі наголошують, що після звільнення міста від російських військ 30 березня було виявлено два зв'язаних тіла з вогнепальними пораненнями.

"Загиблими виявилися мирні жителі, про зникнення яких родичі повідомляли за декілька днів до цього", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва Охтирської окружної прокуратури за цим фактом проводиться розслідування за статтею про порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).