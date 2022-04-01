Кількість загиблих у результаті обстрілу будівлі Миколаївської ОДА зросла до 24 осіб

Станом на ранок п'ятниці, 1 квітня, кількість загиблих у результаті влучення снаряду до будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації зросла до 24 осіб, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

"Станом на 07:00 1 квітня в результаті влучення ворожої ракети в будівлю Миколаївської облдержадміністрації та її руйнування загинули 24 особи. З-під завалів рятувальники визволили 23 тіла загиблих і 1 особа померла в лікарні. Роботи тривають цілодобово", - зазначається у повідомленні в фейсбуці.

Як повідомлялося, 29 березня близько 8:45 під час обстрілу Миколаєва російськими окупантами один із снарядів влучив у дев'ятиповерхову адміністративну будівлю обладміністрації. Відбулася руйнація центральної секції будівлі з 9 до 1 поверху без подальшого горіння. Раніше повідомлялося про 12 загиблих та 33 постраждалих.

Джерело: https://www.facebook.com/photo/?fbid=344402671060962&set=a.293060039528559