Події

20:22 31.03.2022

Війна в Україні забрала життя мінімум 1232 цивільних, ще 1935 поранено

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Війна в Україні забрала життя мінімум 1232 цивільних, ще 1935 поранено

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого, коли Росія розпочала війну проти України, до 24:00 30 березня 2022 року склали 3167 цивільних (у зведенні на добу раніше – 3090), зокрема, 1232 загиблих (1189), повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини у четвер.

"УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, і особливо в останні дні, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження", – наголошується в документі.

Відповідно до нього це стосується, наприклад, Маріуполя та Волновахи (Донецька обл.), Ізюма (Харківська обл.), Попасної (Луганська обл.), Ірпеня (Київська обл.), де є повідомлення про численні жертви серед цивільного населення. Вони підлягають подальшій верифікації та не включені до вищенаведеної статистики.

"Причиною більшої частини випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, зокрема обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", - йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинуло 250 чоловіків, 176 жінок, 36 хлопчиків та 18 дівчаток, тоді як стать 58 дітей та 694 дорослих поки не вдалося встановити.

Серед 1935 поранених 36 дівчаток і 32 хлопчики, а також 81 дитина, стать яких поки не вдалося встановити.

Порівняно з попереднім днем, за даними ООН, загинуло четверо дітей та ще семеро було поранено.

УВКПЛ ООН зазначає, що в Донецькій та Луганській областях на опівночі 31 березня було зафіксовано 338 (328) загиблих та 743 (727) поранених на території, контрольованій урядом, та 66 (65) загиблих та 245 (243) поранених на території, контрольованій самопроголошеними "республіками".

В інших регіонах України під контролем уряду (у Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 828 (796) загиблих та 947 (931) поранених.

У зведенні також йдеться, що, згідно з даними Офісу генерального прокурора України, станом на 8:00 30 березня загинуло 148 (145) дітей та поранено 232 (222).

Зростання показників у зазначеному зведенні порівняно з цифрами у попередньому зведенні не слід зараховувати лише до нових випадків, що мали місце 30 березня, оскільки протягом дня УВКПЛ ООН також верифікувало кілька випадків, що мали місце у попередні дні, уточнюється в документі.

 

 

Теги: #оон #жертви #війна #поранення
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