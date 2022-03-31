Українські рятувальники отримали від британських колег парк пожежно-рятувальної техніки.

"Загалом це 17 пожежно-рятувальних автомобілів та колінчастий підйомник. Техніка укомплектована спеціальним обладнанням і повністю готова до експлуатації", - повідомила Держслужба з НС.

Під час передачі засновник громадської організації "Імпакт" Оксана Романуха зазначила, що за 10 років це найбільший конвой, який вдалося зібрати у такі стислі строки. "Програма мінімум для нас була зібрати хоча б 10 автомобілів, але, на щастя, вдалося укомплектувати вісімнадцять", - сказала вона.

Керівник ДСНС Сергій Крук подякував за підтримку партнерам та зазначив, що сьогодні в Україні близько 15 тис. об'єктів повністю зруйновано і на них працюють наші рятувальники. "З огляду на чисельність Служби та обсяг проведених ДСНС робіт, Служба постійно потребує відповідної техніки та обладнання", - зазначив він.