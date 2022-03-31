Події

19:53 31.03.2022

Українські рятувальники отримали від британських колег парк пожежно-рятувальної техніки.

1 хв читати
Українські рятувальники отримали від британських колег парк пожежно-рятувальної техніки.

Українські рятувальники отримали від британських колег парк пожежно-рятувальної техніки.

"Загалом це 17 пожежно-рятувальних автомобілів та колінчастий підйомник. Техніка укомплектована спеціальним обладнанням і повністю готова до експлуатації", - повідомила Держслужба з НС.

Під час передачі засновник громадської організації "Імпакт" Оксана Романуха зазначила, що за 10 років це найбільший конвой, який вдалося зібрати у такі стислі строки. "Програма мінімум для нас була зібрати хоча б 10 автомобілів, але, на щастя, вдалося укомплектувати вісімнадцять", - сказала вона.

Керівник ДСНС Сергій Крук подякував за підтримку партнерам та зазначив, що сьогодні в Україні близько 15 тис. об'єктів повністю зруйновано і на них працюють наші рятувальники. "З огляду на чисельність Служби та обсяг проведених ДСНС робіт, Служба постійно потребує відповідної техніки та обладнання", - зазначив він.

 

 

Теги: #допомога #британія #рятувальники
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:18 31.03.2022
Ми відновимо країну та повернемося до змагань, але зараз головне перемогти у війні росію – гендиректор ФК "Шахтар"

Ми відновимо країну та повернемося до змагань, але зараз головне перемогти у війні росію – гендиректор ФК "Шахтар"

19:58 31.03.2022
Лондон запровадив санкції проти трьох компаній РФ

Лондон запровадив санкції проти трьох компаній РФ

19:44 31.03.2022
Глава британського Міноборони повідомив про домовленість низки країн поставити Україні більше летальних озброєнь

Глава британського Міноборони повідомив про домовленість низки країн поставити Україні більше летальних озброєнь

17:16 31.03.2022
Австралія надасть Україні додатково AUD25 млн військової допомоги

Австралія надасть Україні додатково AUD25 млн військової допомоги

08:36 31.03.2022
Італія впроваджує для українських біженців річний дозвіл на проживання

Італія впроваджує для українських біженців річний дозвіл на проживання

07:00 31.03.2022
Глава МЗС Британії відвідає Індію, де обговорить ситуацію в Україні

Глава МЗС Британії відвідає Індію, де обговорить ситуацію в Україні

22:16 30.03.2022
Переселенці зможуть отримати грошову допомогу – Верещук

Переселенці зможуть отримати грошову допомогу – Верещук

21:47 30.03.2022
Лондон запроваджує заборону на техобслуговування суден і літаків підприємців з РФ, які потрапили під санкції

Лондон запроваджує заборону на техобслуговування суден і літаків підприємців з РФ, які потрапили під санкції

19:59 30.03.2022
Байден заявляє Зеленському про плани США надати Україні фінансову допомогу на $500 млн

Байден заявляє Зеленському про плани США надати Україні фінансову допомогу на $500 млн

07:48 30.03.2022
Конгресмени просять Пентагон та держдеп дозволити Нацгвардії допомагати Україні

Конгресмени просять Пентагон та держдеп дозволити Нацгвардії допомагати Україні

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські окупанти випустили по Україні вже 1370 ракет

Російські окупанти намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямку

Глава британського Міноборони повідомив про домовленість низки країн поставити Україні більше летальних озброєнь

РФ заблокувала продовження СММ ОБСЄ в Україні, це безвідповідальне та невиправдане рішення – постпред США при ОБСЄ Карпентер

Найближчим часом може бути відновлено авторух трасою на Житомир

ОСТАННЄ

Туреччина готова стати гарантом безпеки України

Резніков обговорив із Ердоганом ситуацію на передовій, воєнні злочини РФ проти мирного населення та збитки, завдані інфраструктурі

Російські окупанти випустили по Україні вже 1370 ракет

Війна в Україні забрала життя мінімум 1232 цивільних, ще 1935 поранено

Глава МАГАТЕ прибув до Калінінграда

Російські окупанти намагаються створити нове угруповання військ на Слобожанському напрямку

Всесвітня асоціація ядерних операторів переводить усі українські АЕС до Паризького центру

Кулеба у Варшаві зустрівся із міністром оборони Польщі

Портал Rieltor стає частиною ЛУН

РФ заблокувала продовження СММ ОБСЄ в Україні, це безвідповідальне та невиправдане рішення – постпред США при ОБСЄ Карпентер

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА