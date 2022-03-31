Події

17:05 31.03.2022

Режим Лукашенка несе відповідальність за вторгнення на територію України разом із Росією - постпред США при ОБСЄ Карпентер

2 хв читати
Режим Лукашенка несе відповідальність за вторгнення на територію України разом із Росією - постпред США при ОБСЄ Карпентер

Режим Олександра Лукашенка несе відповідальність за вторгнення російської армії на територію України, оскільки дозволяє використовувати територію Білорусі у військових цілях, заявив постійний представник США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Майкл Карпентер.

"Саме режим Лукашенка дозволяє використовувати свою територію як стартовий майданчик проти України, і, за нашими оцінками, з повітряного простору Білорусі по Україні було випущено ракети. Тому режим Лукашенка, безумовно, несе відповідальність за жахливе вторгнення, що розгортається на території України", - сказав Карпентер на засіданні Постійної ради ОБСЄ в четвер у Відні.

Говорячи про дії самої Росії, яка напала на Україну, Карпентер зазначив, що російська армія продовжує атакувати українські міста і намагається встановити власні адміністрації на тимчасово зайнятих територіях.

"Росія, можливо, скорочує свої військові цілі, але вона не скорочує своєї варварської тактики. Вона продовжує руйнувати міста України. Дії російської військової влади за останні п'ять тижнів свідчать про те, що Кремль реалізовує план із захоплення контролю над півднем і південним сходом України та перетворення цих регіонів на гротескні російські маріонеткові держави на кшталт "ДНР" і "ЛНР", - наголосив дипломат.

За його словами, план РФ, тепер, коли в Москві розуміють, що народ України ніколи не змириться зі своїм поневоленням, очевидно, полягає в тому, щоб "очистити ці регіони від місцевого населення".

"Я знаю, що ми всі приголомшені дедалі більшою кількістю повідомлень про те, що російські війська силоміць переправляють до Росії всіх, хто проявляє ознаки спротиву, а також повідомленнями про зґвалтування і тортури", - зазначив Карпентер.

Він нагадав слова президента США Джо Байдена, який раніше заявив про те, що хоч би якими жахливими були напади Російської Федерації на Україну, окупанти ніколи не переможуть.

"Ми допомагатимемо народу України боротися за це майбутнє стільки, скільки знадобиться", - підсумував дипломат.

Теги: #відповідальність #білорусь #вторгнення
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:52 31.03.2022
ГУР Міноборони закликало білоруських військових відмовитися від участі у злочинній агресії РФ проти України

ГУР Міноборони закликало білоруських військових відмовитися від участі у злочинній агресії РФ проти України

07:45 31.03.2022
Австралія впроваджує мита 35% на весь імпорт із Росії та Білорусі

Австралія впроваджує мита 35% на весь імпорт із Росії та Білорусі

18:10 30.03.2022
ЧАЕС заживлена від енергосистеми Білорусі - голова ДАЗВ

ЧАЕС заживлена від енергосистеми Білорусі - голова ДАЗВ

07:21 30.03.2022
Уряд запровадив тимчасову заборону на вивезення з Білорусі деяких круп, борошна та макаронів

Уряд запровадив тимчасову заборону на вивезення з Білорусі деяких круп, борошна та макаронів

08:24 29.03.2022
Bloomberg призупиняє роботу в Росії та Білорусі

Bloomberg призупиняє роботу в Росії та Білорусі

06:56 29.03.2022
Якщо хтось боїться Росії, вони стають співвідповідальними за цю катастрофу

Якщо хтось боїться Росії, вони стають співвідповідальними за цю катастрофу

08:54 28.03.2022
Ракетного удару в нафтобазу в Луцьку було завдано з боку Білорусі, жертв немає

Ракетного удару в нафтобазу в Луцьку було завдано з боку Білорусі, жертв немає

06:43 25.03.2022
Австралія запровадила санкції щодо 22 співробітників російських ЗМІ й самопроголошеного президента Білорусі

Австралія запровадила санкції щодо 22 співробітників російських ЗМІ й самопроголошеного президента Білорусі

20:00 24.03.2022
Верховна Рада посилила відповідальність за кіберзлочини

Верховна Рада посилила відповідальність за кіберзлочини

19:30 24.03.2022
Україна скорочує кількість персоналу посольства Білорусі до п’яти осіб та скасовує дипакредитацію решти співробітників білоруського посольства

Україна скорочує кількість персоналу посольства Білорусі до п’яти осіб та скасовує дипакредитацію решти співробітників білоруського посольства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Повертатися в Ірпінь зарано через обстріли та мінування - голова обладміністрації

Російські війська розстріляли колону волонтерів поблизу Чернігова, одна особа загинула, четверо тяжко поранені

У четвер уночі майже 700 одиниць російської техніки відійшли в бік білоруського кордону - ЗСУ

Українські бійці звільнили від російських загарбників п'ять сіл у Запорізькій області

Зеленський у бельгійському парламенті: Маріуполь – найстрашніше місце у Європі

ОСТАННЄ

Повертатися в Ірпінь зарано через обстріли та мінування - голова обладміністрації

Російські війська розстріляли колону волонтерів поблизу Чернігова, одна особа загинула, четверо тяжко поранені

Австралія надасть Україні додатково AUD25 млн військової допомоги

Тимошенко: У нас є сильна переговорна позиція, і ми маємо її відчувати

У четвер уночі майже 700 одиниць російської техніки відійшли в бік білоруського кордону - ЗСУ

Українські бійці звільнили від російських загарбників п'ять сіл у Запорізькій області

Зеленський у бельгійському парламенті: Маріуполь – найстрашніше місце у Європі

Бельгія може надихнути європейців зробити більше для України – Зеленський

Блокада Росією чорноморських портів України є проблемою для світу, заявляє генсек НАТО

Редактори та власники українських ЗМІ створили гуманітарний проект «Знайди близьких»

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА