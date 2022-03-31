Режим Лукашенка несе відповідальність за вторгнення на територію України разом із Росією - постпред США при ОБСЄ Карпентер

Режим Олександра Лукашенка несе відповідальність за вторгнення російської армії на територію України, оскільки дозволяє використовувати територію Білорусі у військових цілях, заявив постійний представник США при Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) Майкл Карпентер.

"Саме режим Лукашенка дозволяє використовувати свою територію як стартовий майданчик проти України, і, за нашими оцінками, з повітряного простору Білорусі по Україні було випущено ракети. Тому режим Лукашенка, безумовно, несе відповідальність за жахливе вторгнення, що розгортається на території України", - сказав Карпентер на засіданні Постійної ради ОБСЄ в четвер у Відні.

Говорячи про дії самої Росії, яка напала на Україну, Карпентер зазначив, що російська армія продовжує атакувати українські міста і намагається встановити власні адміністрації на тимчасово зайнятих територіях.

"Росія, можливо, скорочує свої військові цілі, але вона не скорочує своєї варварської тактики. Вона продовжує руйнувати міста України. Дії російської військової влади за останні п'ять тижнів свідчать про те, що Кремль реалізовує план із захоплення контролю над півднем і південним сходом України та перетворення цих регіонів на гротескні російські маріонеткові держави на кшталт "ДНР" і "ЛНР", - наголосив дипломат.

За його словами, план РФ, тепер, коли в Москві розуміють, що народ України ніколи не змириться зі своїм поневоленням, очевидно, полягає в тому, щоб "очистити ці регіони від місцевого населення".

"Я знаю, що ми всі приголомшені дедалі більшою кількістю повідомлень про те, що російські війська силоміць переправляють до Росії всіх, хто проявляє ознаки спротиву, а також повідомленнями про зґвалтування і тортури", - зазначив Карпентер.

Він нагадав слова президента США Джо Байдена, який раніше заявив про те, що хоч би якими жахливими були напади Російської Федерації на Україну, окупанти ніколи не переможуть.

"Ми допомагатимемо народу України боротися за це майбутнє стільки, скільки знадобиться", - підсумував дипломат.