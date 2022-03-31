Червоний Хрест повідомив про погодження з РФ доступу для гумконвою в Маріуполь, а також коридорів із Мелітополя та Енергодару – Верещук

Україна отримала повідомлення Міжнародного комітету Червоного Хреста про те, що Російська Федерація підтверджує готовність відкрити доступ для гуманітарної колони до Маріуполя з транзитом через Бердянськ. Окрім того, узгоджено два гуманітарних коридори в Запорізькій області – з Мелітополя та Енергодару, повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Робитимемо все можливе, щоб автобуси сьогодні в'їхали до Маріуполя і забрали людей, які ще не змогли вибратися з міста", – зазначила Верещук, повідомляє пресслужба Офісу президента.

Вона уточнила, що до Маріуполя за маршрутом відправлено 45 автобусів. Із них 28 станом на 9:00 отримали дозвіл на проїзд через російський блокпост у Василівці. Крім того, 17 автобусів виїхали із Запоріжжя.

Узгоджено також два гуманітарних коридори в Запорізькій області, зокрема для доставки гуманітарної допомоги та евакуації людей із міста Мелітополя. Також заплановано проїзд колони громадян власним транспортом із міста Енергодару до Запоріжжя.

Верещук додала, що дорогою до Запоріжжя до гуманітарних колон із Маріуполя та Мелітополя зможуть приєднатися люди власним транспортом.

"Наші військові повністю підтвердили й гарантують повний режим припинення вогню. Отже, о 9:00 ми приступаємо до евакуації", – зазначила вона.