Події

22:36 30.03.2022

Прем'єр-міністр Словенії підтримав відправку ЗРК С-300 до України

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Прем'єр-міністр Словенії підтримав відправку ЗРК С-300 до України

Прем'єр-міністр Словенії Янез Янша заявив, що підтримує надсилання зенітно-ракетних комплексів С-300 в Україну.

"Так, я підтримую це, тому що це обладнання, якого Україна найбільше потребує", - сказав Янша в коментарі CNN у середу.

"Я не підтримую багато розмов про те, що ми їм даємо", – додав він.

Він також висловив думку, що після перемоги України у війні НАТО захоче приєднання України до Альянсу.

"Коли вони виграють цю війну, українська армія буде однією з найсильніших, якщо не найсильнішою армією на європейському континенті", - упевнений Янша.

 

 

Теги: #зброя #словенія
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