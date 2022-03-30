У Дніпрі окупанти обстріляли нафтобазу, жертв немає

Російські окупаційні війська обстріляли з ракет нафтобазу у місті Дніпрі увечері, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Вже ввечері ворог наніс удар з повітря в обласному центрі. Дві ракети влучили в нафтобазу, повну палива. Об'єкт знищено. Уламками іншої ракети пошкоджено ще два бензовози. Постраждалих або загиблих немає", - написав Лукашук у своєму телеграм-каналі.

Раніше мер Дніпра Борис Філатов повідомив про ракетний удар по місту.