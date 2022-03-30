Події

22:10 30.03.2022

У Дніпрі окупанти обстріляли нафтобазу, жертв немає

1 хв читати
У Дніпрі окупанти обстріляли нафтобазу, жертв немає

Російські окупаційні війська обстріляли з ракет нафтобазу у місті Дніпрі увечері, повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Вже ввечері ворог наніс удар з повітря в обласному центрі. Дві ракети влучили в нафтобазу, повну палива. Об'єкт знищено. Уламками іншої ракети пошкоджено ще два бензовози. Постраждалих або загиблих немає", - написав Лукашук у своєму телеграм-каналі.

Раніше мер Дніпра Борис Філатов повідомив про ракетний удар по місту.

 

Теги: #дніпро #обстріл #нафтобаза
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:19 30.03.2022
ДСНС: Унаслідок ворожого обстрілу будівлі Миколаївської ОДА загинули 15 людей, 33 поранені

ДСНС: Унаслідок ворожого обстрілу будівлі Миколаївської ОДА загинули 15 людей, 33 поранені

14:54 30.03.2022
Пожежу на нафтобазі на Рівненщині ліквідовано

Пожежу на нафтобазі на Рівненщині ліквідовано

08:01 30.03.2022
Вранці в середу окупант обстріляв Лисичанськ, є жертви

Вранці в середу окупант обстріляв Лисичанськ, є жертви

21:49 29.03.2022
Кількість загиблих у результаті ракетного обстрілу Миколаєва зросла до 12, постраждали 33 особи

Кількість загиблих у результаті ракетного обстрілу Миколаєва зросла до 12, постраждали 33 особи

19:32 29.03.2022
Через ворожі обстріли житлового масиву Харкова виникли масштабні пожежі

Через ворожі обстріли житлового масиву Харкова виникли масштабні пожежі

10:50 29.03.2022
Агресор обстріляв багатоповерхову будівлю облдержадміністрації у Миколаєві, пошуки під завалами тривають

Агресор обстріляв багатоповерхову будівлю облдержадміністрації у Миколаєві, пошуки під завалами тривають

07:12 29.03.2022
Загрози здоров'ю громадян унаслідок чергового ракетного удару по нафтобазі на Рівненщині немає

Загрози здоров'ю громадян унаслідок чергового ракетного удару по нафтобазі на Рівненщині немає

21:37 28.03.2022
Противник знову завдав ракетного удару в нафтобазу на Рівненщині

Противник знову завдав ракетного удару в нафтобазу на Рівненщині

12:41 28.03.2022
На Київщині внаслідок обстрілу сталася пожежа на території церкви

На Київщині внаслідок обстрілу сталася пожежа на території церкви

08:54 28.03.2022
Ракетного удару в нафтобазу в Луцьку було завдано з боку Білорусі, жертв немає

Ракетного удару в нафтобазу в Луцьку було завдано з боку Білорусі, жертв немає

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські військові відбили три атаки РФ на східному напрямку, знищили 46 одиниць техніки ворога - Міноборони

РФ відводить частину сил із Київської та Чернігівської областей України

Влада Словаччини вимагає від РФ скоротити персонал посольства в Братиславі на 35 осіб - ЗМІ

ДСНС: Унаслідок ворожого обстрілу будівлі Миколаївської ОДА загинули 15 людей, 33 поранені

За попередніми даними, в Ірпені під обстрілами та під час боїв загинуло до 50 військових та 200-300 мирних жителів

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" обмежить функціонування онлайн-сервісів і телефонії у ніч на 31 березня для виконання технічних робіт

На Донбасі перебувають орієнтовно 1000 "вагнерівців"

Окупанти обстріляли завод у Новомосковську, жертв немає

Глава МЗС Бербок: Німеччина готова надати Україні гарантії безпеки

Прем'єр-міністр Словенії підтримав відправку ЗРК С-300 до України

Війна в Україні забрала життя щонайменше 1 189 цивільних, ще 1 901 поранений

Українські військові відбили три атаки РФ на східному напрямку, знищили 46 одиниць техніки ворога - Міноборони

Переселенці зможуть отримати грошову допомогу – Верещук

Домовленості G7 про оплату газу РФ тільки доларами та євро залишаються в силі – Шольц за підсумками розмови з Путіним

У Мар'їнці окупанти використали фосфорні снаряди

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА