Події

22:03 29.03.2022

Уряд готує програму підтримки примусово депортованих Росією українців

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Уряд готує програму підтримки примусово депортованих Росією українців

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявляє, що уряд готує програму підтримки українців, примусово депортованих Росією.

"Ми знаємо, що це насильницький вивіз, якому згодом нададуть правову оцінку. Нам потрібно більше озвучувати, що ми робитимемо в таких випадках. Відносно російської пропагандистської картинки вона марна. Маріупольці добре знають, хто на них – дітей, жінок, старих людей скидав бомби. І ці телесюжети точно не вбережуть окупанта від неминучої відповідальності, зокрема за порушення міжнародного гуманітарного права та низки конвенцій", - цитує Верещук пресслужба міністерства.

Також вона заявила, що вже багато хто зміг повернутися в Україну з російської території, куди їх примусово перемістили.

"І уряд зараз готує програму підтримки таких людей. Отже, вони повинні знати, що на них чекають і їм допоможуть", - наголосила Верещук.

 

 

Теги: #війна #росія #депортація
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