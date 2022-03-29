Війна в Україні забрала життя щонайменше 1179 цивільних, ще 1860 поранені – ООН

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого 2022 року, коли Росія розпочала війну проти України, до 24:00 28 березня 2022 року сягають 3039 цивільних (у зведенні на добу раніше – 2975), зокрема 1179 загиблих (1151), повідомляє Управління верховного комісара ООН із прав людини у вівторок.

"УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, і особливо останніми днями, оскільки отримання інформації з деяких місць, де відбувалися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень усе ще чекають на підтвердження", – наголошується у документі.

Відповідно до нього це стосується, наприклад Маріуполя та Волновахи (Донецька обл.), Ізюма (Харківська обл.), Попасної (Луганська обл.), Тростянця (Сумська обл.), де є повідомлення про численних жертв серед цивільного населення. Вони підлягають подальшій верифікації та не внесені до вищенаведеної статистики.

"Причиною більшості випадків загибелі або поранення цивільних осіб було застосування вибухових пристроїв із великою зоною ураження, це, зокрема, обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари", - йдеться у зведенні.

За підтвердженими даними ООН, загинули 236 чоловіків, 172 жінки, 34 хлопчики та 15 дівчаток, тоді як стать 55 дітей і 667 дорослих поки що не вдалося встановити.

Серед 1860 поранених - 34 дівчинки та 26 хлопчиків, а також 74 дитини, стать яких поки що не вдалося встановити.

Порівняно з попереднім днем, згідно з даними ООН, загинула одна дитина і ще одна була поранена.

УВКПЛ ООН зазначає, що в Донецькій та Луганській областях на 29 березня було зафіксовано 326 (317) загиблих і 716 (700) поранених на території, контрольованій урядом, і 62 (60) загиблих і 233 (228) поранених на території, контрольованій самопроголошеними "республіками".

В інших регіонах України під контролем уряду (в Києві, а також у Житомирській, Запорізькій, Київській, Сумській, Одеській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Черкаській та Чернігівській областях) ООН зафіксувала 791 (774) загиблого та 911 (896) поранених.

У зведенні також зазначається, що, згідно з даними Офісу генерального прокурора України, станом на 8:00 29 березня загинули 144 (143) дитини та поранені 220 (216).

Зростання показників у зазначеному зведенні порівняно з цифрами в попередньому зведенні не слід зараховувати лише на нові випадки, що мали місце 28 березня, оскільки протягом дня УВКПЛ ООН також верифікувало кілька випадків, що мали місце в попередні дні, уточнюється в документі.