Події

14:26 29.03.2022

Кількість жертв ворожого обстрілу будівлі Миколаївської обладміністрації зросла до 7 осіб, 22 поранені – ДСНС

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Кількість жертв ворожого обстрілу будівлі Миколаївської обладміністрації зросла до 7 осіб, 22 поранені – ДСНС

Унаслідок обстрілу окупантами будівлі Миколаївської ОДА у вівторок семеро людей загинуло, 22 поранені, рятувальні роботи тривають, повідомляє Державна служба Україна з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 13:30 на місці руйнування деблоковано тіла сімох загиблих, 22 особи постраждали. Підрозділи ДСНС врятували та вивільнили з-під завалів 18 людей, яких передано бригадам швидкої медичної допомоги", – йдеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі у вівторок.

У повідомленні зазначено, що внаслідок обстрілу зруйновано центральну секцію будівлі обладміністрації з 9-го по 1-й поверх, без подальшого горіння.

"Пошуково-рятувальні роботи тривають", - інформують у ДСНС.

 

Теги: #жертви #війна #миколаїв #дснс
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