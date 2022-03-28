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14:31 28.03.2022

Ембарго на постачання нафти й газу Росією не повинно прив'язуватися до застосування нею хімічної зброї - Зеленський

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Ембарго на постачання нафти й газу Росією не повинно прив'язуватися до застосування нею хімічної зброї - Зеленський

Запровадження західними країнами ембарго на експорт нафти та газу з Росії не повинно прив'язуватися до застосування нею хімічної зброї в Україні, заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю британському журналу The Economist.

"Запровадження ембарго на експорт нафти й газу з Росії... Ним погрожували, але ще не реалізували. Зараз ми чуємо, що рішення залежить від того, чи розпочне Росія хімічну атаку на нас. Це неправильний підхід. Ми не морські свинки, над якими потрібно експериментувати", - сказав Зеленський.

При цьому глава держави вкотре наголосив на своїй впевненості в тому, що якби жорсткі санкції проти Росії було застосовано превентивно, то повномасштабного російського вторгнення не відбулося б або, принаймні, дало б українським військовим більше часу для підготовки до відбиття російської атаки.

Він також зазначив, що "західні партнери України не довели до кінця санкції щодо відключення банківської системи РФ від SWIFT". "Ще багато банків не відключено. Вони (Захід - ІФ) зробили дуже важливі кроки, щоб підтримати нас, але Центральний банк Росії не відключений. Усі ці санкції неповні", - зазначив Зеленський.

У зв'язку з цим президент закликав партнерів України припинити займати оборонну позицію в діалозі з Росією та боятися її, а діяти наступально.

"(Наші партнери – ІФ) зараз дивляться на Росію через військово-стратегічну призму та використовують Україну як щит. Ми ті, хто відчуває біль. Добре, що вони на боці України, але вони мають припинити займати оборонну позицію в діалозі з Росією. Ми наполягаємо на тому, що вони можуть діяти наступально... Український народ помирає", – сказав він.

"Росія перекрила наші постачання до Маріуполя, Мелітополя, Бердянська, Херсона, Харкова... Вони викрадають мерів наших міст. Вони вбили деяких із них. Деяких із них ми не можемо знайти. Деяких із них ми вже знайшли, і вони мертві. І деяких із них було замінено. Вони роблять те саме, що робили на Донбасі у 2014 році. Ці операції проводять ті самі люди. Це та сама методологія", - додав він.

За словами Зеленського, "зараз Захід не може сказати: ми допоможемо вам найближчими тижнями", оскільки це не дозволяє Україні розблокувати окуповані Росією міста, підвозити жителям їжу та брати військову ініціативу у свої руки.

"Люди просто не в змозі вибратися. Там немає ні їжі, ні ліків, ні питної води. І це те, що ми маємо зробити. Це питання, які треба вирішувати сьогодні й завтра, а не за кілька тижнів", - резюмував він.

 

Теги: #газ #нафта #санкції_рф #зеленський
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