Роскомнагляд забороняє російським ЗМІ публікувати інтерв'ю Зеленського

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляє, що Роскомнагляд вимагає від російських ЗМІ відмовитись від публікації інтерв'ю президента України Володимира Зеленського.

"Роскомнагляд (є такий цензурний орган у Росії) вимагає від російських ЗМІ відмовитися від публікації інтерв'ю президента України Володимира Зеленського. Це інтерв'ю Володимир Зеленський сьогодні дав російським ЗМІ вперше після початку війни. Брали в ньому участь, до речі, не лише "іноагенти", як їх презирливо називає кремлівська влада", - написав Ткаченко в телеграм-каналі.

За його словами, Роскомнагляд попередив російські ЗМІ про необхідність відмовитись від публікації інтерв'ю.

"Але "Роскомнагляд" прорахувався. Як і російська армія. В нас немає телеграфів, які треба захоплювати, в нас навіть немає кавалерії. Правда, яка вона є, поширюється в тих мережах, на які росіяни не мають ніякого впливу. І не матимуть", – зазначив міністр.

Зокрема, Ткаченко звернув увагу на проект "FreeДОМ", який говорить російською мовою та розповідає правду про війну в Україні.