Події

15:58 27.03.2022

США поставлять дизпаливо для України - Зеркаль

1 хв читати
США поставлять дизпаливо для України - Зеркаль

США направлять до Європи дизпаливо для потреб України, повідомила радник міністра енергетики України Лана Зеркаль в ефірі "Радіо НВ".

"Нам вдалося мобілізувати всіх... У Німеччині та Польщі найбільші резерви дизеля, і саме вони можуть забезпечити необхідні обсяги для нас зараз. Крім того, до нас їде американський дизель", - сказала вона.

Зеркаль також звернула увагу, що в період початку посівної в Україні кілька великих НПЗ у Східній Європі закрилися на ремонти.

Теги: #сша #україна #дизпаливо
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:25 27.03.2022
Лауреатів "Оскара" назвуть на церемонії вручення нагороди в США

Лауреатів "Оскара" назвуть на церемонії вручення нагороди в США

22:57 26.03.2022
Кабмін України пропонує 10-річні секторальні санкції на РФ і пов'язаних із нею осіб

Кабмін України пропонує 10-річні секторальні санкції на РФ і пов'язаних із нею осіб

22:42 26.03.2022
США нададуть додаткові $100 млн населенню, прикордонній службі та поліції України, які перебувають на передовій, – Блінкен

США нададуть додаткові $100 млн населенню, прикордонній службі та поліції України, які перебувають на передовій, – Блінкен

22:36 26.03.2022
У Білому домі заявили, що Байден не закликає до зміни режиму в РФ

У Білому домі заявили, що Байден не закликає до зміни режиму в РФ

20:53 26.03.2022
Байден: Україна ніколи не буде перемогою для Росії

Байден: Україна ніколи не буде перемогою для Росії

20:36 26.03.2022
Україна передала США оновлені потреби ЗСУ

Україна передала США оновлені потреби ЗСУ

20:26 26.03.2022
Президент США: швидка і сувора ціна - єдине, що змусить Росію змінити свій курс

Президент США: швидка і сувора ціна - єдине, що змусить Росію змінити свій курс

19:51 26.03.2022
Байден: Мій меседж українському народу – ми з вами

Байден: Мій меседж українському народу – ми з вами

17:53 26.03.2022
Байден зустрівся з українськими біженцями в Польщі

Байден зустрівся з українськими біженцями в Польщі

17:20 26.03.2022
Держкомісія з ТЕБ та НС скасувала з 27 березня "червоний" рівень епіднебезпеки у Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Рівненській та Хмельницькій областях

Держкомісія з ТЕБ та НС скасувала з 27 березня "червоний" рівень епіднебезпеки у Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Рівненській та Хмельницькій областях

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Наступний раунд переговорів Україна-РФ відбудеться в Туреччині 28-30 березня - Арахамія

Поблизу ЧАЕС горить понад 10 тис. га лісу – омбудсмен

Російські окупанти застосували заборонені касетні боєприпаси на Дніпропетровщині

Верещук: МКЧХ після планів відкрити офіс у Ростові-на-Дону виглядає, м'яко кажучи, погано в очах міжнародної спільноти

Путін може спробувати нав'язати Україні "корейський" сценарій, вважає керівник ГУР

ОСТАННЄ

Наступний раунд переговорів Україна-РФ відбудеться в Туреччині 28-30 березня - Арахамія

Поблизу ЧАЕС горить понад 10 тис. га лісу – омбудсмен

У Будапешті біля меморіалу "Взуття на березі Дунаю" відбулася акція пам'яті вбитих у драмтеатрі маріупольців - Кулеба

ЗСУ перейшли у невеликий тактичний контрнаступ у Сумській і Харківській областях - Арестович

Російські окупанти застосували заборонені касетні боєприпаси на Дніпропетровщині

В Одеській області збили дві російські ракети

Кулеба закликав до бойкоту Auchan, Alcampo, Leroy Merlin і Decathlon

З Рубіжного та Лисичанська за півдня евакуювали 275 осіб

У Харківській області внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено меморіальний комплекс на місці масового розстрілу євреїв у Дробицькому Яру

"Укрзалізниця" закликає прискорити ухвалення рішення щодо зупинки транзитного маршруту між Китаєм і Польщею через РФ і Білорусь

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА