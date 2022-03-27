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06:55 27.03.2022

Партнерам потрібно активізувати допомогу Україні – Зеленський

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Партнерам потрібно активізувати допомогу Україні – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що партнерам потрібно активізувати допомогу Україні.

У відеозверненні у суботу ввечері він заявив, що після розмови із президентом Польщі зв'язався із захисниками Маріуполя. "Я на постійному контакті з ними. Їхня рішучість, героїзм, стійкість вражають. Вдячний кожному з них. Хоча б відсоток їхньої хоробрості тим, хто вже 31 день думає, як же передати десяток літаків або танків", - сказав Зеленський.

За його словами, сьогодні в Польщі міністри закордонних справ та оборони України зустрілися із колегами зі США, до яких приєднався президент США Джо Байден. "Їхні переговори стосувалися життєво важливих інтересів, про які я згадав. Вони стосувалися того, що ми дійсно потребуємо, поки продовжується цей пінг-понг, хто і як повинен передати нам літаки та інші інструменти захисту", - сказав президент.

"Україна не може збивати російські ракети з дробовиків, з кулеметів, яких забагато у поставках. А деблокувати Маріуполь неможливо без достатньої кількості танків, іншої бронетехніки та обов'язково – літаків", - заявив президент.

За його словами, "люди на землі повинні знати, хто побоявся запобігти цій трагедії, просто побоявся ухвалите це життєво важливе рішення. Народи світу не зрозуміють, якщо поле бою буде більшим постачальником танків, ніж партнери".

Теги: #підтримка #партнери #зеленський
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