Події

22:32 26.03.2022

За суботу з десяти гуманітарних коридорів спрацювали всі, загалом евакуйовано 5208 осіб

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За суботу з десяти гуманітарних коридорів спрацювали всі, загалом евакуйовано 5208 осіб

За суботу із 10 гуманітарних коридорів спрацювали всі, загалом евакуйовано 5 208 осіб, повідомила віцепрем'єр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"З міста Маріуполь до міста Запоріжжя на особистому транспорті дісталися сьогодні 331 особа. Сьогодні нам, нарешті, вдалося довезти маріупольців до міста Запоріжжя, яких учора евакуювали з Бердянська. Усі 4 тис. людей зараз уже в безпеці. Загалом у колоні з Бердянська було 48 автобусів, які надали міста Запоріжжя, Дніпро, Кропивницький, до колони приєдналися 5 автобусів із мешканцями населених пунктів Бердянського району", - розповіла Верещук про роботу гуманітарних коридорів у Донецькій області.

Також до лікарні Запоріжжя було доставлено двох тяжко поранених дітей, та немовля з пневмонією з Маріуполя. Їм надається необхідна допомога.

На Київщині, з села Плесецьке до міста Фастів, сіл Северинівка, Червона Слобода, Рожі, Ситняки – до Білої Церкви було евакуйовано 289 людей. За маршрутом "Бородянка - Біла Церква" було евакуйовано 62 особи.

У Луганській області з міст Трубіжне, Лисичанськ, Сєверодонецьк, Попасна, Гірське, селища Нижнє – було евакуйовано 526 людей. Також до цих міст було передано 80 тонн гуманітарної допомоги – продукти харчування.

 

 

 

Теги: #верещук #гумкоридори
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