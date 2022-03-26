Події

21:22 26.03.2022

За 10 км від Луцька силами ППО був збитий ворожий БПЛА або ракета

1 хв читати
За 10 км від Луцька силами ППО був збитий ворожий БПЛА або ракета

За 10 км від Луцька силами протиповітряної оборони (ППО) було збито російський безпілотний літальний апарат (БПЛА), не виключено, що це була ракета, повідомляє Волинська обласна військова адміністрація.

"За попередньою інформацією орієнтовно за 10 км від Луцька силами ППО було збито БПЛА. Не виключено, що це могла бути ракета. Наразі інформація уточнюється. Повідомимо пізніше", - сказано в повідомленні в фейсбуці.

Джерело: https://www.facebook.com/voladm.gov.ua/posts/267360658935282

 

 

Теги: #луцьк #обстріл
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:32 26.03.2022
Окупанти обстріляли Барвінкове на Харківщині, загинули четверо військових та один цивільний

Окупанти обстріляли Барвінкове на Харківщині, загинули четверо військових та один цивільний

21:18 26.03.2022
Російські ракети пошкодили об'єкти критичної інфраструктури Львова: нафтобазу та завод

Російські ракети пошкодили об'єкти критичної інфраструктури Львова: нафтобазу та завод

20:46 26.03.2022
Окупанти знову обстріляли "Джерело нейтронів" у ХФТІ

Окупанти знову обстріляли "Джерело нейтронів" у ХФТІ

20:23 26.03.2022
У результаті обстрілів 23-24 березня в Луганській області загинули шестеро людей, поранених – семеро, серед них одна дитина

У результаті обстрілів 23-24 березня в Луганській області загинули шестеро людей, поранених – семеро, серед них одна дитина

19:29 26.03.2022
У результаті обстрілів на Київщині загинуло троє людей, шестеро – постраждали, зруйновано історичну пам'ятку архітектури

У результаті обстрілів на Київщині загинуло троє людей, шестеро – постраждали, зруйновано історичну пам'ятку архітектури

10:09 26.03.2022
Російські окупанти продовжують обстрілювати Чернігів - Чаус

Російські окупанти продовжують обстрілювати Чернігів - Чаус

07:00 26.03.2022
Російська армія системно обстрілює продовольчі склади на Луганщині

Російська армія системно обстрілює продовольчі склади на Луганщині

22:04 25.03.2022
Жертв у результаті ракетного обстрілу Вінниці немає, наслідки уточнюються

Жертв у результаті ракетного обстрілу Вінниці немає, наслідки уточнюються

19:50 25.03.2022
Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниці, пошкоджено кілька споруд

Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниці, пошкоджено кілька споруд

13:13 25.03.2022
Окупанти обстріляли бригаду енергетиків "Запоріжжобенерго", двох осіб поранено

Окупанти обстріляли бригаду енергетиків "Запоріжжобенерго", двох осіб поранено

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Російські військові окупували Славутич, підтверджено загибель трьох людей

Російські ракети пошкодили об'єкти критичної інфраструктури Львова: нафтобазу та завод

Війська РФ можуть створити країнам Східної Європи не лише ракетну, а й загальновійськову загрозу – Зеленський у розмові з Дудою

Байден: Україна ніколи не буде перемогою для Росії

Окупанти знову обстріляли "Джерело нейтронів" у ХФТІ

ОСТАННЄ

У бою за Харківщину загинув лідер добровольчого підрозділу "Фрайкор"

"Укртелеком" відновив надання послуг у Миколаївській області, КРРТ здійснює цифрове телевізійне мовлення у Херсонській і Чернігівській областях

Деякі поїзди затримуються через пожежу на нафтобазі на Рівненщині - "Укрзалізниця"

США нададуть додаткові $100 млн населенню, прикордонній службі та поліції України, які перебувають на передовій, – Блінкен

Із мером Балаклії немає зв'язку другу добу, його заступника затримали окупанти – Синєгубов

У Білому домі заявили, що Байден не закликає до зміни режиму в РФ

За суботу з десяти гуманітарних коридорів спрацювали всі, загалом евакуйовано 5208 осіб

Кабмін додав у безкоштовні продуктові набори від держави для прифронтових міст санітарно-гігієнічні товари першої необхідності

Кабмін затвердив порядок збору інформації про пошкоджену та знищену внаслідок війни нерухомість через "Дію"

Зеленський і Петков обговорили гуманітарну ситуацію в населених пунктах України

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА