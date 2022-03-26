За 10 км від Луцька силами ППО був збитий ворожий БПЛА або ракета

За 10 км від Луцька силами протиповітряної оборони (ППО) було збито російський безпілотний літальний апарат (БПЛА), не виключено, що це була ракета, повідомляє Волинська обласна військова адміністрація.

"За попередньою інформацією орієнтовно за 10 км від Луцька силами ППО було збито БПЛА. Не виключено, що це могла бути ракета. Наразі інформація уточнюється. Повідомимо пізніше", - сказано в повідомленні в фейсбуці.

Джерело: https://www.facebook.com/voladm.gov.ua/posts/267360658935282