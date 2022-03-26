У Маріуполі окупанти насильно вивезли лікарів та пацієнтів із лікарні – Маріупольська міськрада

У місті Маріуполі російські окупанти насильно вивезли медичний персонал та пацієнтів із міської лікарні №1, повідомляє Маріупольська міська рада.

"За словами очевидців, окупанти насильно вивезли в невідомому напрямку медичний персонал, хворих та інших маріупольців, які ховалися від обстрілів ворога у підвалах медичного закладу", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в суботу.

Відомо, що на території лікарні перебували близько 700 осіб, однак точна кількість вивезених – невідома.