Події

18:43 26.03.2022

У Маріуполі окупанти насильно вивезли лікарів та пацієнтів із лікарні – Маріупольська міськрада

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У місті Маріуполі російські окупанти насильно вивезли медичний персонал та пацієнтів із міської лікарні №1, повідомляє Маріупольська міська рада.

"За словами очевидців, окупанти насильно вивезли в невідомому напрямку медичний персонал, хворих та інших маріупольців, які ховалися від обстрілів ворога у підвалах медичного закладу", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в суботу.

Відомо, що на території лікарні перебували близько 700 осіб, однак точна кількість вивезених – невідома.

 

Теги: #медики #лікарі #маріуполь #окупанти
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