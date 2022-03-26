Події

17:29 26.03.2022

Агресор обстріляв Харківський університет внутрішніх справ, ніхто не постраждав – поліція

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Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено будівлю Харківського національного університету внутрішніх справ, люди не постраждали, повідомив начальник слідчого управління ГУ Національної поліції в області Сергій Болвінов.

"Обстріляли альма-матер більшої частини співробітників харківської та й української поліції, серед яких і я. На щастя, ані жертв, ані поранених немає", - написав Болвінов на своїй сторінці у фейсбуці.

"Переконаний, що будівлю буде відновлено в найкоротший час. Вірю, що вже незабаром аудиторії Харківського національного університету внутрішніх справ, як і аудиторії всіх вишів України, знов наповняться світлими молодими людьми, які будуть навчатися та розвиватися заради себе та України. України вільної, сильної, чесної, яка буде прикладом демократії та розвитку для всього світу", - додав Болвінов.

 

Теги: #харків #війна
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