Угорщина запровадила бездозвільний режим для українських перевізників

Угорщина дозволила українським перевізникам до 30 квітня здійснювати всі двосторонні і транзитні перевезення територією своєї країни без дозволів, йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці Державної служби з безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека").

"Укртрансбезпека" висловлює подяку міністерству інновацій і технологій Угорщини за ухвалене рішення, адже це дасть змогу українським перевізникам здійснювати всі необхідні перевезення для забезпечення життєздатності країни і української економіки без прив'язки до дозволів і додаткових адміністративних бар'єрів", - наголошують у відомстві.

Угорщина стала четвертою країною ЄС, яка ввела тимчасовий бездозвільний режим.

Раніше Латвійська Республіка дозволила всі двосторонні і транзитні перевезення територією своєї країни без дозволів для українських перевізників. Зі свого боку Словацька Республіка і Республіка Болгарія дозволили українським перевізникам без дозволів здійснювати будь-які транзитні перевезення вантажів і пасажирів на територію своїх країн.

Джерело: https://www.facebook.com/DSBT.UA