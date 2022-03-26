Події

15:35 26.03.2022

Кулеба: Байден впевнений, що те, що відбувається в Україні, змінить XXI століття

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Кулеба: Байден впевнений, що те, що відбувається в Україні, змінить XXI століття

Президент США Джо Байден впевнений, що те, що відбувається в Україні, змінить XXI століття, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами зустрічі з ним у Варшаві.

"Президент Байден сказав дві речі. Перше - те, що відбувається в Україні, змінить XXI століття. У нього є абсолютно чітке розуміння цього. Те, про що ми завжди говорили з 2014 року - що це не війна Росії проти України, це війна тиранії проти вільного світу. Ось сьогодні президент Байден так і сказав: те, що відбувається в Україні, змінить історію XXI століття, і ми спільними зусиллями досягнемо того, щоб ця зміна була на нашу з вами користь - на користь України, на користь демократичного світу", - сказав Кулеба в прямому ефірі на Facebook в суботу.

Кулеба розповів, що Байден приєднався до його переговорів з держсекретарем США Ентоні Блінкеном і переговорів міністра оборони України Олексія Рєзнікова з міністром оборони США Ллойдом Остіном. За його словами, у них з Байденом була довга широка розмова.

"Він приєднався до нас із двох причин у розвиток свого діалогу з президентом Зеленським, а також тому що хотів у нашій особі - мене і Олексія Рєзнікова - висловити свою повагу і захоплення всіма українцями, які чинять опір російському агресору", - зазначив міністр.

Кулеба наголосив, що вони дуже докладно говорили про Маріуполь.

"Я хочу, щоб ви - кожен, хто зараз обороняє Маріуполь, знали, що ми, Україна, разом з партнерами робимо все можливе для того, щоб допомогти вам. І таке ж захоплення кожним українцем є у президента Байдена, який робить свій внесок у перемогу над Росією", - запевнив глава МЗС Украни.

 

Теги: #зміни #байден #кулеба
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