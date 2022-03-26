Події

14:50 26.03.2022

У ніч на неділю Україна перейде на літній час

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У ніч на неділю Україна перейде на літній час

У ніч на неділю, 27 березня, Україна перейде на літній час. О 3:00 27 березня годинники буде переведено на одну годину вперед.

Як повідомлялося, ще у 2021 році Верховна Рада не змогла ухвалити закон про скасування сезонної зміни часу, який пропонував зафіксувати зимовий час UTC +2 за міжнародною системою Coordinated Universal Time в Україні. Народні депутати говорили про можливість скасувати урядову постанову від 13 травня 1996 року про порядок обчислення часу на території України, скасувавши перехід на літній час, проте Кабінет Міністрів не ухвалив відповідного рішення.

Теги: #час #переведення
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