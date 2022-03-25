За добу в зоні ООС відбито дев'ять атак російських окупантів, знищено майже 170 осіб і 36 одиниць техніки, збито три літаки й три БПЛА

За поточну добу, 25 березня, українські військові в зоні проведення ООС відбили дев'ять атак російських окупантів, знищили майже 170 людей і 36 одиниць техніки, збили три літаки й три БПЛА супротивника, повідомили у штабі ООС.

"Завдяки вмілим діям і майстерності військовослужбовців угруповання об'єднаних сил протягом поточної доби було успішно відбито дев'ять атак ворога. Наші воїни завдали шкоди російським окупантам", – ідеться у вечірньому зведенні на сторінці штабу у фейсбуці у п'ятницю.

Українські захисники знищили 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць автомобільної техніки противника.

Загальні втрати загарбників становили орієнтовно 170 людей.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили три ворожих літаки і три безпілотних літальних апарати противника типу "Орлан-10".