Зеленський: Наші захисники підводять керівництво Росії до логічної думки – треба говорити

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Збройні сили України своїми діями підводять керівництво Росії до логічної думки про те, що треба вести діалог.

"ЗСУ продовжують відбиватися від атак ворога на півдні країни, на Донбасі, на харківському напрямку, у Київській області. Стримуючи дії Росії, наші захисники та захисниці підводять керівництво Росії до простої та логічної думки – треба говорити. Говорити терміново та змістовно, чесно та заради результату, а не заради того, щоб тягнути час", - заявив Зеленський у відеозверненні у п'ятницю ввечері.

"16 тисяч російських військових уже загинули. Для чого? Що це і кому дає? Розмова має бути серйозною. Український суверенітет має бути гарантовано. Територіальну цілісність України має бути забезпечено. Тобто умови мають бути справедливими. А іншого український народ просто не прийме", - додав він.