Події

22:04 25.03.2022

Жертв у результаті ракетного обстрілу Вінниці немає, наслідки уточнюються

1 хв читати
Жертв у результаті ракетного обстрілу Вінниці немає, наслідки уточнюються

Міська влада продовжує уточнювати наслідки ракетного удару по Вінниці у п'ятницю, 25 березня, повідомив міський голова Сергій Моргунов.

"Важливо, що жертв немає. Наслідки ще уточнюються", - написав Моргунов у телеграм-каналі.

"Перемога не дається просто. Але від стійкості кожного з нас залежить сила суспільства. Ми любимо наше місто, ми патріоти Вінниці і завжди захищатимемо рідне місто. Бережіть себе, друзі. Разом ми вистоїмо!", - додав він.

Як повідомлялося, близько 16:30 російські окупанти завдали ракетного удару по території Командування повітряних Сил ЗС України у Вінниці. Загалом війська РФ випустили шість крилатих ракет. Частину з них збила протиповітряна оборона. Інші влучили в кілька споруд.

 

 

 

Теги: #україна #вінниця #обстріл
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:09 25.03.2022
Цього тижня ЗСУ завдали ворогові потужних ударів із помітними втратами

Цього тижня ЗСУ завдали ворогові потужних ударів із помітними втратами

20:33 25.03.2022
Буданов: Незабаром перед агресором розкриється справжнє пекло

Буданов: Незабаром перед агресором розкриється справжнє пекло

20:23 25.03.2022
Росія все ще висуває ультиматуми на переговорах з Україною, щоб стимулювати конструктивний підхід, нам потрібні санкції та військова допомога – Кулеба

Росія все ще висуває ультиматуми на переговорах з Україною, щоб стимулювати конструктивний підхід, нам потрібні санкції та військова допомога – Кулеба

19:54 25.03.2022
Зеленський обговорив з Ердоганом підсумки саміту НАТО, загрозу продовольчої кризи та шляхи запобігання їй

Зеленський обговорив з Ердоганом підсумки саміту НАТО, загрозу продовольчої кризи та шляхи запобігання їй

19:50 25.03.2022
Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниці, пошкоджено кілька споруд

Російські окупанти завдали ракетного удару по Вінниці, пошкоджено кілька споруд

19:49 25.03.2022
Питання обміну захоплених російськими окупантами українських цивільних осіб залишається відкритим

Питання обміну захоплених російськими окупантами українських цивільних осіб залишається відкритим

19:25 25.03.2022
Україна, Литва та Польща створили спільну слідчу групу для розслідування військових злочинів РФ

Україна, Литва та Польща створили спільну слідчу групу для розслідування військових злочинів РФ

14:41 25.03.2022
Польща, Словенія та Чехія підготували план із 10 пунктів, щоб підтримати Україну та покласти край війні

Польща, Словенія та Чехія підготували план із 10 пунктів, щоб підтримати Україну та покласти край війні

13:13 25.03.2022
Окупанти обстріляли бригаду енергетиків "Запоріжжобенерго", двох осіб поранено

Окупанти обстріляли бригаду енергетиків "Запоріжжобенерго", двох осіб поранено

10:08 25.03.2022
Російські війська обстріляли ще одне депо на сході України, постраждалих немає

Російські війська обстріляли ще одне депо на сході України, постраждалих немає

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу в зоні ООС відбито дев'ять атак російських окупантів, знищено майже 170 осіб і 36 одиниць техніки, збито три літаки й три БПЛА

Кабмін України розпочав виплати квітневих пенсій

Зеленський: Наші захисники підводять керівництво Росії до логічної думки – треба говорити

Цього тижня ЗСУ завдали ворогові потужних ударів із помітними втратами

Макрон розраховує найближчим часом знову провести розмову з Путіним

ОСТАННЄ

Офіс президента України нагородить компанії, які швидко пішли з російського ринку

Україні потрібні обмін розвідінформацією, важке озброєння та закриття неба – Єрмак

За добу в зоні ООС відбито дев'ять атак російських окупантів, знищено майже 170 осіб і 36 одиниць техніки, збито три літаки й три БПЛА

Верещук про плани відкрити офіс МКЧХ у Ростові-на-Дону: вимагаємо отримати від РФ списки примусово депортованих громадян України

Обладміністрації отримали завдання виділити землю для будівництва житла для тимчасово переміщених осіб

Понад 37,6 тисячі мирних громадян вдалося евакуювати за тиждень

У п'ятницю спрацювали два гумкоридори, евакуйовано 7 331 людину - Верещук

Кабмін України розпочав виплати квітневих пенсій

Зеленський: Наші захисники підводять керівництво Росії до логічної думки – треба говорити

Ірландія приєдналася до групи країн, прихильних забезпеченню відповідальності за злочини РФ в Україні

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА