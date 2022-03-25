Жертв у результаті ракетного обстрілу Вінниці немає, наслідки уточнюються

Міська влада продовжує уточнювати наслідки ракетного удару по Вінниці у п'ятницю, 25 березня, повідомив міський голова Сергій Моргунов.

"Важливо, що жертв немає. Наслідки ще уточнюються", - написав Моргунов у телеграм-каналі.

"Перемога не дається просто. Але від стійкості кожного з нас залежить сила суспільства. Ми любимо наше місто, ми патріоти Вінниці і завжди захищатимемо рідне місто. Бережіть себе, друзі. Разом ми вистоїмо!", - додав він.

Як повідомлялося, близько 16:30 російські окупанти завдали ракетного удару по території Командування повітряних Сил ЗС України у Вінниці. Загалом війська РФ випустили шість крилатих ракет. Частину з них збила протиповітряна оборона. Інші влучили в кілька споруд.