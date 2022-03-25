Події

15:07 25.03.2022

На Луганщині запроваджено режим світломаскування – голова обладміністрації

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На Луганщині запроваджено режим світломаскування – голова обладміністрації

На території Луганської області на період дії воєнного стану щодня з 17:00 до 7:00 встановлено спеціальний режим світломаскування, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Підприємства, установи, організації, ФОП, фізичні особи зобов'язані дотримуватися спеціального режиму шляхом: вимкнення вуличного освітлення; вимкнення освітлення територій, будівель, споруд та будинків, а також вимкнення підсвічування рекламних вивісок, банерів та білбордів, вітрин та вивісок; вимкнення світла в будинках та довкола них, зашторювання вікон", - написав Гайдай у телеграмі в п'ятницю.

Відповідні заходи затверджено розпорядженням голови обладміністрації від 25 березня №117 "Про заходи правового режиму воєнного стану".

 

Теги: #луганська_область #світломаскування
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