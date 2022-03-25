Європейський Союз вимагає від Росії негайно припинити війну проти України

Лідери держав і урядів країн-членів Європейського Союзу вимагають від Росії негайно припинити військові дії проти України і вивести війська.

"Європейська рада вимагає, щоб Росія негайно припинила свою військову агресію на території України, негайно і беззастережно вивела всі сили і військову техніку з усієї території України, повністю поважала територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України в її міжнародно визнаних кордонах", – йдеться у висновках Європейської Ради, оприлюднених у п'ятницю рано вранці.

Лідери ЄС констатували, що агресивна війна Росії проти України "грубо порушує міжнародне право і призводить до масових людських жертв і поранень серед цивільного населення". "Росія направляє удари по цивільному населенню і завдає ударів по цивільних об'єктах, зокрема лікарнях, медичних закладах, школах і притулках. Ці військові злочини повинні бути негайно припинені. Винні та їхні спільники будуть притягнуті до відповідальності відповідно до міжнародного права. Облога Маріуполя та інших міст України, а також відмова в гуманітарному доступі з боку російських збройних сил неприйнятні. Російські сили повинні негайно гарантувати безпечні шляхи в інші райони України, а також доставку гуманітарної допомоги в Маріуполь та інші міста, що перебувають в облозі", - заявляють в ЄС.

У зв'язку з цим Європейська Рада закликала Росію "в терміновому порядку гарантувати безпечний прохід цивільним особам, які опинилися в пастці в усіх інших зонах бойових дій, в пункт призначення за їх вибором, негайно звільнити всіх заручників, забезпечити безперебійний гуманітарний доступ і створити гуманітарні коридори". "Він також закликає Росію повністю дотримуватися своїх зобов'язань з міжнародного права, включаючи міжнародне гуманітарне право, і дотримуватися недавньої постанови Міжнародного суду", - наголошується в заяві.