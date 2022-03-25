25 березня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 30 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 30 RUSSIAN AGRESSION

25 березня відзначають Міжнародний день солідарності зі співробітниками, які утримуються під вартою і зникли безвісти, Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі, в Україні – День служби безпеки, у Греції – День незалежності. Свято Благовіщення Діви Марії у католиків, а православна церква вшановує пам'ять преподобного Феофана сповідника, Сігріанського.

День служби безпеки України

25 березня 1992 року Верховна Рада України ухвалила Закон "Про Службу безпеки України". З 2001 року згідно з Указом Президента України №193/2001 цього дня відзначається День служби безпеки України.

Після проголошення незалежності України постало питання про необхідність реформування колишньої союзно-республіканської системи органів державної безпеки. 20 вересня 1991 року Верховна Рада України ухвалила створення Служби національної безпеки України. Цією ж постановою було ліквідовано Комітет державної безпеки УРСР.

Найважливішими напрямами діяльності цієї української спецслужби є розвідка та контррозвідка.

До завдань Служби безпеки, визначених законом, входять: протидія розкраданню державного або колективного майна в особливо великих розмірах, розкраданню або протиправному використанню бюджетних коштів; здійснення контррозвідувальної роботи у фінансовій та кредитно-банківських системах, у сферах приватизації, зовнішньоекономічної діяльності; боротьба з тероризмом та наркобізнесом, нелегальною міграцією.

Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі

Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі відзначається щороку, 25 березня, протягом кількох останніх років. Відповідна резолюція Генеральної Асамблеї ООН № A/RES/62/122 вийшла 17 грудня 2007 року.

Завдання міжнародної дати — зберігати пам'ять про трансатлантичну торгівлю людьми та рабство, а також роз'яснювати майбутнім поколінням причини та наслідки цих явищ.

Трансатлантична работоргівля, що тривала 400 років, стала наймасовішим в історії людства насильницьким переміщенням людей на велику відстань. За оцінками ЮНЕСКО, в ту епоху з Африки в Америку (включно з Карибським басейном) та Європу було насильно вивезено понад 18 мільйонів людей. Невільників заковували в кайдани та перевозили в нелюдських умовах. За чотири століття дно Атлантичного океану перетворилося на загальну могилу мільйонів людей, які не пережили важкий шлях. Крім того, мільйони людей померли після прибуття до пункту призначення — від мук та непосильної рабської праці.

Міжнародний день солідарності зі співробітниками, які утримуються під вартою і зникли безвісти

Міжнародний день солідарності зі співробітниками ООН, які утримуються під вартою і зникли безвісти, відзначається щорічно 25 березня у річницю викрадення журналіста Алека Колета, який працював на Близькосхідне агентство Організації Об'єднаних Націй і допомагав палестинським біженцям.

Збройні бандити напали на Колета та відвезли у невідомому напрямку у 1985 році. На жаль, живим журналіста більше ніхто не бачив. У 2009 році останки Алека Колета знайшли в Лівані, в долині річки Бекаа.

Проблема викрадення людей із роками не стає менш гострою. Навпаки, за останні роки зростає кількість нападів на співробітників Організації Об'єднаних Націй, яким доводиться працювати у місцях надзвичайних ситуацій, стихійних лих, воєн, локальних конфліктів.

День незалежності Греції

День незалежності Греції, який відзначається щорічно 25 березня, — одне з найважливіших державних свят у країні. Саме цього дня, в 1821 році почалося повстання, результатом якого стало звільнення країни від чотиривікового ярма Османської імперії.

День заснування Венеції

Венеція, місто у північній Італії, за легендою була заснована цього дня у 421 році. Принаймні такої думки дотримуються її мешканці, які щороку 25 березня урочисто відзначають цю дату.

За легендою, води лагуни розступилися, і світові з'явився "град невимовної краси". Але існує й інша, що вважається більш правдоподібною версією. Згідно з нею цього дня жителі навколишніх берегів переселилися на острови лагуни, сподіваючись сховатися від іноземних загарбників.

Сьогодні Венеція практично єдине місто, що зберегло незмінним свій середньовічний вигляд. Історичний центр Венеції розташований на 118 островах Венеціанської лагуни, розділених 150 каналами та протоками, через які перекинуто близько 400 мостів.

У Римі опублікована "Історія Флоренції" Нікколо Макіавеллі

25 березня 1532, 490 років тому, через п'ять років після смерті Нікколо Макіавеллі, в Римі була опублікована його "Історія Флоренції".

Це був об'ємний трактат, над яким Макіавеллі працював у 1520-1527 роках на замовлення Флорентійського університету, що безпосередньо підпорядковувався кардиналу Джуліо Медічі.

У цій книзі описувалися події до 1492 року. Макіавеллі зупинив розповіді за два роки до того моменту, як сімейство Медічі, що фактично керувало містом, було повалено та вигнано.

У 1512 році представники роду Медічі повернулися до влади, а люди, які дотримуються демократичних переконань, на зразок Макіавеллі, самі зазнали опали.

Макіавеллі своїм твором сподівався заслужити на прощення і прихильність Медічі і знову отримати якусь державну посаду. Однак він так і не зміг змусити себе написати погано про недовгий період народного правління.

Це перша за історію європейської думки книга, що поєднує у собі глибокий аналіз людського життя, тонкий психологізм і широкий світогляд, і перше дослідження, присвячене історії Італії.

Чверть століття тому поблизу берегів Еквадору знайдено морський скарб

25 березня 1997 року мисливці за скарбами на чолі з аргентинцем Херманом Моро виявили біля берегів Еквадору іспанський галеон La Capitana, що затонув у 1654 році. Галеон йшов із Південної Америки до Іспанії – з великим вантажем награбованого в інків золота та срібла.

Корабель, що затонув, був буквально вщент набитий цінностями, тому експерти розгубилися, оцінюючи можливу вартість знахідки - від декількох мільйонів до декількох мільярдів доларів.

Більше об'єктивну оцінку допомогли зробити монети, які дістали з корабля. Але, в результаті було виявлено одну невідповідність: якщо вірити історичним документам, то на судні знаходився надзвичайно великий вантаж золота і срібла, насправді ж із корабля, що затонув, підняли близько двадцяти тисяч срібних монет. За мірками тієї епохи не так і багато.

Самі шукачі скарбів, що перечитали всі наявні матеріали про цей галеон в бібліотеках і архівах, переконані в тому, що знайшли судно, яке прийняло частину вантажу La Capitana, що тонуло, а потім також зазнало аварії.

Ще цього дня:

1811 - Імператор Наполеон Бонапарт видав декрет про виділення 80 000 акрів землі для вирощування цукрових буряків, про підготовку фахівців та будівництво заводів для отримання цукру з буряка;

1949 - Почалася масова депортація кількох десятків тисяч жителів Естонії, Литви та Латвії до Сибіру;

1957 - У залі Горацієв і Куріацієв римського палацу Кіджі на Капітолійському пагорбі в Римі глави Бельгії, ФРН, Франції, Італії, Люксембургу та Нідерландів уклали договір про утворення Європейського економічного співтовариства (ЄЕС);

1992 - Через постійні збитки припинено випуск англійського гумористичного журналу "Панч", що виходив упродовж150 років;

2002 - Виявлено ген епілепсії;

2011 – Папа Римський підтвердив вибір нового предстоятеля УГКЦ. Ним став Верховний Архієпископ Києво-Галицький Святослав Шевчук;

2013 - У центрі Парижа поліцейські застосували сльозогінний газ проти учасників мітингу протесту за відміну закону про легалізацію одностатевих шлюбів у Франції. Затримано 96 маніфестантів, з яких 6 заарештовано. За даними поліції, на демонстрацію вийшли близько 300 000 людей.

Благовіщення Діви Марії у західних християн

25 березня католицька церква відзначає Благовіщення Діви Марії, пов'язане з важливою євангельською подією – сповіщенням архангелом Гавриїлом Діві Марії про майбутнє народження від неї Спасителя.

В Євангелії від Луки розповідається, як архангел Гавриїл був посланий Богом сповістити Марії, діві, зарученій з Йосипом, що їй належить зачати від Духа Святого і народити немовля Ісуса, яке стане Месією і наречеться Сином Божим. Збентежена вітанням ангела Марія потім переконалася в правдивості його обіцянки і висловила свою віру словами: "Хай буде Мені за твоїм словом".

Феофанів день

Феофан Сповідник - візантійський монах, літописець, шанований православною церквою в лику преподобного. Біографія Феофана відома з житія, написаного патріархом Мефодієм в 9 столітті, а також його власного твору "Хронографія". Преподобному приписується дар чудотворення - зцілення хвороб і вигнання бісів.

Іменини: Олександр, Володимир, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Семен, Сергій, Феофан.