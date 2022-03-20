Стефанчук російським солдатам: Влада РФ говоритиме, що в Україну вас не посилала

Влада Російської Федерації в майбутньому говоритиме своїм солдатам, що не посилала їх на війну в Україну, заявив спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Уперше звернуся до російських солдатів зрозумілою для них мовою. Російський солдате, пам'ятай, фраза: "Ми тебе туди не посилали" буде головною стосовно тебе в наступні кілька десятків років від твоєї влади. Не віриш? Запитай у "афганців" та інших "героїв визвольних війн", - написав Стефанчук у неділю у фейсбуці.