Голова Чернігівської обладміністрації повідомив про обстріл Ніжина

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив про обстріл міст Чернігова та Ніжина Чернігівської області російськими окупаційними військами.

"У нас є обстріл міста Ніжина. У нас є хаотичні постійні обстріли міста Чернігова. Це агонічні обстріли ворога", - сказав Чаус у відеозверненні, розміщеному в телеграмі в неділю вранці.

Водночас голова обладміністрації не уточнив, чи є людські втрати та які руйнування внаслідок обстрілу.

За його словами, окупанти "продовжують втрачати багато ресурсів, і в техніці, і в людях". "ЗСУ завдають нищівних ударів, і тому вони (окупанти) агонізують і просто розстрілюють цивільну інфраструктуру", - сказав Чаус.