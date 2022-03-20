Події

07:37 20.03.2022

Прем'єри Індії та Японії закликали до дипломатичного врегулювання ситуації в Україні

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Прем'єри Індії та Японії закликали до дипломатичного врегулювання ситуації в Україні

Прем'єр-міністри Індії та Японії Нарендра Моді і Фуміо Кісіда в суботу закликали під час зустрічі в Делі до дипломатії в Україні, повідомляє Japan Times.

"Лідери закликали до негайного припинення насильства і відзначили, що єдиний спосіб вирішення конфлікту - це діалог і дипломатія", - пише видання.

Кісіда і Моді також наголосили на важливості гарантування безпеки ядерних об'єктів на Україні і подолання гуманітарної кризи, що склалася в Східній Європі через прибуття туди українських біженців, зазначає Japan Times.

Крім того, лідери обговорили зміцнення економічних зв'язків між країнами і ситуацію в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Теги: #україна #японія #індія #заклик
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