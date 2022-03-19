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19:55 19.03.2022

Із установ інституційного догляду евакуйовано близько 5 тис. дітей із вразливих категорій - Мінсоцполітики

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Із установ інституційного догляду евакуйовано близько 5 тис. дітей із вразливих категорій - Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики заявляє, що із установ інституційного догляду евакуйовано близько 5 тис. дітей із вразливих категорій.

"Міністр соціальної політики України Марина Лазебна повідомила, що на сьогодні евакуйовано 4894 дитини зі 179 установ інституційного догляду. З них, у межах України переміщено 2 522 дитини, за кордон – 2372 дитини зі 116 закладів", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зокрема, евакуйовані діти з: 14 установ, що перебувають у віданні Міністерства охорони здоров'я, 75 закладів, що перебувають у віданні Мінсоцполітики, 85 установ, які перебувають у віданні Міністерства освіти і науки.

В межах України найбільше дітей переміщено до: Закарпатської області – 24%, Львівської області – 24%, Івано-Франківської області – 15%, Дніпропетровської області – 9%, Чернівецької області – 8% та Волинської області – 5%.

Щодо евакуації за кордон, то діти із вразливих категорій з України перебувають у 12 іноземних державах. Найбільше дітей із установ інституційного догляду взяли: Польща – 71%, Німеччина – 13%, Румунія – 4%, Чехія – 2% Італія – 2%, Литва – 2%, Іспанія – 1%.

"Усі евакуйовані діти перебувають у безпеці, вони забезпечені житлом, харчуванням, медичними, освітніми послугами. Ми маємо безпрецедентну підтримку міжнародних партнерів. Але є й питання. Частина керівників закладів, де цілодобово перебувають діти, відмовляються переміщувати їх у безпечні місця, не координують свої дії з обласними військовими адміністраціями та центральними органами виконавчої влади", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві наголошують, що це не має бути питанням дискусії, оскільки дітей необхідно убезпечити.

"За результатами обговорень цього питання з усіма ключовими в державі особами, відповідальними за захист прав дітей, я сьогодні звернулася з листом до прем'єр-міністра з пропозиціями щодо вирішення цієї ситуації. Є окремі випадки, в яких, на жаль, немає можливості евакуювати дітей із закладів, що перебувають у зоні активних бойових дій. Ці випадки тримаємо на особливому контролі, щоб забезпечити евакуацію, щойно вона буде можлива", - додали у відомстві.

У Мінсоцполітики заявляють, що з початку вторгнення Росії в Україну із закладів із цілодобовим перебуванням дітей 30 582 дитини було повернено на виховання батькам або іншим законним представникам.

 

 

Теги: #україна #евакуація #діти
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