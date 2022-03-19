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19:49 19.03.2022

Міносвіти запускає телеграм-бот Info Science Bot для оперативного інформування вчених та інноваторів

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Міносвіти запускає телеграм-бот Info Science Bot для оперативного інформування вчених та інноваторів

Міністерство освіти і науки запускає телеграм-бот Info Science Bot для оперативного інформування вчених, інноваторів та стартапів про новини та можливості.

Згідно з повідомленням пресслужби міністерства, Info Science Bot інформуватиме про: актуальні можливості для вчених; актуальні здібності для інноваторів; актуальні новини та дипломатичні кроки органів влади та наукової спільноти щодо протистояння російській агресії та санкції щодо Росії нашими міжнародними партнерами.

"Вже зараз у боті розміщено інформацію про можливості для вчених від іноземних університетів на наукові установи з грантової підтримки, мобільності та тимчасового працевлаштування", - йдеться в повідомленні.

Також для інноваторів зібрано пропозиції підтримки Українського фонду стартапів та його партнерів.

"Info Science Bot в умовах воєнного стану працюватиме як майданчик обміну інформацією, оскільки через нього можна подавати актуальні новини, пропозиції щодо підтримки науки та інновацій в Україні, безпечних умов праці", - вважають у міністерстві.

Підписатися на Телеграм-бот можна за посиланням: https://t.me/InfoScienceBot

 

 

Теги: #міносвіти #інформація #бот
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