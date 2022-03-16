Події

19:22 16.03.2022

Байден оголосив, що вирішив передати Україні додаткову військову допомогу на $800 млн

1 хв читати
Байден оголосив, що вирішив передати Україні додаткову військову допомогу на $800 млн

Президент США Джо Байден у середу оголосив про надання Україні військової допомоги ще на $800 млн.

"Наразі ще раз, використовуючи мої президентські повноваження, я задіяю додаткову військову допомогу на $800 млн", - сказав він.

При цьому він нагадав, що минулої суботи Вашингтон виділяв $200 млн на постачання озброєнь та амуніції Україні.

"Це доводить обсяг нової допомоги США Україні до $1 млрд, і це лише цього тижня", - наголосив Байден.

Він пояснив, що серед наданої допомоги - 800 одиниць зенітних озброєнь, зокрема, системи далекого радіусу дії, 9 тис. одиниць протитанкових озброєнь, 7 тис. одиниць стрілецької зброї, включно з кулеметами, дробовиками, гранатометами та 20 млн одиниць різних боєприпасів, включно з артилерійськими.

Також йдеться про надання безпілотників для України, додав Байден.

ЗМІ зазначають, що США нададуть 800 зенітних систем Stinger; 2 000 Javelin, 1 000 одиниць легкої протиброньової зброї та 6000 протиброньових систем AT-4; 100 тактичних безпілотних летальних систем; 100 гранатометів, 5000 гвинтівок, 1000 пістолетів, 400 кулеметів та 400 рушниць; понад 20 мільйонів патронів стрілецької зброї та гранатометів і мінометів; 25 тис. комплектів бронежилетів та 25 тис. шоломів.

Теги: #сша #оборона #допомога
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:35 16.03.2022
США й надалі чинитимуть тиск на РФ, ізолюватимуть її на світовій арені - Байден

США й надалі чинитимуть тиск на РФ, ізолюватимуть її на світовій арені - Байден

17:55 16.03.2022
Тимошенко закликала забезпечити гарантований базовий дохід для сімей, що постраждали від війни

Тимошенко закликала забезпечити гарантований базовий дохід для сімей, що постраждали від війни

17:33 16.03.2022
Мінфін США сформував список із 50 росіян, санкційний контроль за якими пріоритетний

Мінфін США сформував список із 50 росіян, санкційний контроль за якими пріоритетний

15:59 16.03.2022
Ми пропонуємо впровадити санкції проти всіх офіційних осіб Росії, які залишаються на посадах, - Зеленський, виступаючи у Конгресі США

Ми пропонуємо впровадити санкції проти всіх офіційних осіб Росії, які залишаються на посадах, - Зеленський, виступаючи у Конгресі США

15:54 16.03.2022
Зеленський закликав до створення Союзу відповідальних держав – U-24. United for Peace

Зеленський закликав до створення Союзу відповідальних держав – U-24. United for Peace

15:53 16.03.2022
Hitachi передає Україні $3 млн допомоги, GlobalLogic запустила платформу для пожертвувань, оплачуючи комісію

Hitachi передає Україні $3 млн допомоги, GlobalLogic запустила платформу для пожертвувань, оплачуючи комісію

15:50 16.03.2022
Зеленський - конгресменам: Нам потрібні оборонні системи ППО та літаки

Зеленський - конгресменам: Нам потрібні оборонні системи ППО та літаки

15:26 16.03.2022
США направили в Україну системи протиповітряної оборони - CNN

США направили в Україну системи протиповітряної оборони - CNN

15:13 16.03.2022
Японія направила Україні партію військової допомоги

Японія направила Україні партію військової допомоги

14:58 16.03.2022
США розглядають усі варіанти для притягнення РФ до відповідальності за будь-які жорстокі злочини в Україні - посольство

США розглядають усі варіанти для притягнення РФ до відповідальності за будь-які жорстокі злочини в Україні - посольство

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мера Мелітополя звільнено з російського полону - Єрмак

Окупанти безуспішно спробували прорватися в Чернігів, в області збито їхній літак - Міноборони

Окупанти скинули бомбу на Драмтеатр Маріуполя, де ховалися містяни, кількість загиблих невідома - міськрада

Генсек Столтенберг: НАТО не розгортатиме своїх сил ні на українській землі, ні в небі

Столтенберг - Зеленському: Лише Україна та союзники вирішуватимуть, бути їй чи ні в НАТО

ОСТАННЄ

Російські окупанти обстріляли кілька приватних будинків у Подільському районі Києва, пошкоджено газопровід низького тиску – Кличко

З Авдіївки та Вугледара в середу успішно евакуювали 200 людей, зокрема 52 дитини – МВС

Миколаївці можуть безкоштовно отримувати продуктові набори у двох відділеннях "Нової Пошти"

Мера Мелітополя звільнено з російського полону - Єрмак

Стефанчук направив на підпис Зеленському 21 законопроєкт, ухвалений Радою у вівторок

Проєкт договору між Україною та РФ, оприлюднений FT, відображає російські запити і нічого більше – Подоляк

Мера Мелітополя звільнено з російського полону - Єрмак

Міжнародна рада архівів припинила відносини з державними архівними установами Росії та Білорусі

Столтенберг: Путін недооцінив українців, але не можна недооцінювати й можливості РФ продовжувати війну

Понад 5,6 тис. тонн гуманітарних вантажів перетнули кордон України за минулу добу - митниця

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА