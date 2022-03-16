Байден оголосив, що вирішив передати Україні додаткову військову допомогу на $800 млн

Президент США Джо Байден у середу оголосив про надання Україні військової допомоги ще на $800 млн.

"Наразі ще раз, використовуючи мої президентські повноваження, я задіяю додаткову військову допомогу на $800 млн", - сказав він.

При цьому він нагадав, що минулої суботи Вашингтон виділяв $200 млн на постачання озброєнь та амуніції Україні.

"Це доводить обсяг нової допомоги США Україні до $1 млрд, і це лише цього тижня", - наголосив Байден.

Він пояснив, що серед наданої допомоги - 800 одиниць зенітних озброєнь, зокрема, системи далекого радіусу дії, 9 тис. одиниць протитанкових озброєнь, 7 тис. одиниць стрілецької зброї, включно з кулеметами, дробовиками, гранатометами та 20 млн одиниць різних боєприпасів, включно з артилерійськими.

Також йдеться про надання безпілотників для України, додав Байден.

ЗМІ зазначають, що США нададуть 800 зенітних систем Stinger; 2 000 Javelin, 1 000 одиниць легкої протиброньової зброї та 6000 протиброньових систем AT-4; 100 тактичних безпілотних летальних систем; 100 гранатометів, 5000 гвинтівок, 1000 пістолетів, 400 кулеметів та 400 рушниць; понад 20 мільйонів патронів стрілецької зброї та гранатометів і мінометів; 25 тис. комплектів бронежилетів та 25 тис. шоломів.