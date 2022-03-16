Події

19:15 16.03.2022

Миколаївці можуть безкоштовно отримувати продуктові набори у двох відділеннях "Нової Пошти"

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Мешканці м. Миколаїв від 17 березня матимуть змогу отримати допомогу у відділеннях "Нової Пошти" №2 на вул. Морехідна, 1в/6 (Літ. Б2) та №3 на вул. Космонавтів, 83а.

Як повідомила пресслужба "Нової Пошти" у середу, видаватимуться продукти тривалого зберігання - крупи, вода/сік, чай, кава тощо, а також засоби гігієни, одяг та інше необхідне.

Щоб отримати продуктові набори, необхідно прийти у відділення з сумкою або пакетом. Видача починається з 09:00.

Гуманітарна допомога видаватиметься щодня всім охочим. Відділення працюватимуть виключно на видачу допомоги.

Ініціатива реалізується за підтримки "Нової Пошти" та благодійної організації Help Ukraine.

Теги: #миколаїв #гуманітарка
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