Унаслідок ворожого обстрілу ринку в Харкові загинули три особи, постраждали п'ять - ДСНС

Рятувальники загасили масштабну пожежу, що виникла внаслідок російського обстрілу на ринку в Харкові.

"О 16:20 пожежу на території ринку ліквідовано на площі 3 тис. 600 кв. м. Унаслідок обстрілу загинули три особи і постраждали п'ятеро людей", - повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Харківській області.

Як повідомлялося раніше, 16 березня внаслідок російських обстрілів виникла пожежа торгових павільйонів на території ринку. Для гасіння вогню було залучено 51 особу та дев'ять одиниць техніки ДСНС.