Венедіктова: Вдячні, що розслідування МКС воєнних злочинів РФ стартувало, передаватимемо всю інформацію

Офіс генерального прокурора та всі правоохоронні органи України готові до співпраці з Міжнародним кримінальним судом (МКС) з розслідування воєнних злочинів РФ на території України.

"Ми вдячні за те, що розслідування стартувало і за важливий візит прокурора Хана до нашої держави, охопленої жорстокою війною, агресією РФ, яка щодня забирає життя цивільних людей. Українська прокуратура та всі правоохоронні і державні органи готові до співпраці з розслідування МВС", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі з посиланням на слова генпрокурора Ірини Венедіктової.

У повідомленні наголошується, що генпрокурор, глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрілися у середу з прокурором МКС Карімом Ханом, який прибув до України.

Венедіктова запевнила прокурора МКС, що українська прокуратура та вся правоохоронна система абсолютно відкриті та налаштовані на оперативний обмін інформацією та доказами.

"Усі наші зусилля нині сконцентровані на активному зборі та документуванні кожного факту воєнних злочинів та злочинів проти людяності, які вчиняє загарбник на нашій землі. І ми будемо передавати всі матеріали команді МКС. Наша мета – перемога справедливості та покарання всіх причетних до варварських злочинів та смертей", – заявила Венедіктова.

У повідомленні наголошується, що прокурор МКС наголосив на важливості об'єднання зусиль для встановлення істини шляхом незалежних та об'єктивних розслідувань. За його словами, провідну роль у притягненні до відповідальності за вчинення жорстоких злочинів можуть відігравати міжнародні спільні слідчі групи.

Джерело: https://t.me/pgo_gov_ua/3219