Події

17:21 16.03.2022

За три тижні Харківщина отримала понад 200 вагонів та 100 фур гумдопомоги з інших регіонів і з-за кордону - Синєгубов

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За три тижні Харківщина отримала понад 200 вагонів та 100 фур гумдопомоги з інших регіонів і з-за кордону - Синєгубов

За 21 день до Харківської області прибуло понад 200 вагонів та понад 100 фур гуманітарної допомоги, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Все отримане розподіляємо у пункти видачі "Нової пошти", "Укрпошти", громади, за допомогою волонтерів - до місць укриттів. За останню добу розподілили 17 вагонів і дві фури: це продукти харчування, вода, одяг, засоби гігієни, медикаменти", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він подякував за постійну допомогу із Полтавської, Закарпатської, Тернопільської, Львівської, Хмельницької, Івано-Франківської та інших областей, а також Польщі, Швеції, Словенії, Швейцарії тощо.

За його словами, 16 березня з Чехії надійшли медикаменти та обладнання, апарати ШВЛ, засоби індивідуального захисту.

"Завдяки зусиллям місцевої влади, волонтерів, водіїв вантажі їдуть навіть під обстрілами в громади. Днями вдалося доставити близько 20 тонн гуманітарної допомоги до Балаклії. Сьогодні вантажі забрали Чугуївська, Валківська тощо громади", - написав Синєгубов.

"В умовах війни важливі усі фронти боротьби. Вдячні всім партнерам за підтримку Харківщини", - наголосив голова ОВА.

Теги: #гумдопомога #харківщина
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