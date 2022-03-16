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14:20 16.03.2022

"Vodafone Україна" надає безкоштовний пакет зв'язку українцям у роумінгу ще в шести європейських країнах

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"Vodafone Україна" надає безкоштовний пакет зв'язку українцям у роумінгу ще в шести європейських країнах

Мобільний оператор "Vodafone Україна" надає українцям можливість безкоштовно підключити послугу "Доступний роумінг" іще в шести країнах - Італії, Ірландії, Нідерландах, Португалії, Іспанії та Словаччині, повідомила пресслужба компанії в середу.

У "Vodafone Україна" зазначили: підключивши послугу "Доступний роумінг", клієнти в цих країнах отримають безкоштовно 400 МБ мобільного інтернету і 60 хвилин на 30 днів для вхідних або вихідних дзвінків в Україну та на номери країни, де вони перебувають. Перше підключення послуги - безкоштовне. Вартість подальших підключень - 100 грн на 30 днів.

Крім того, після використання обсягу послуги "Доступний роумінг", або якщо не були підключені інші спеціальні послуги, оператор надає своїм клієнтам у роумінгу щоденні 100 безкоштовних МБ для безлімітного користування меседжингом у Viber, WhatsApp і Skype.

Раніше "Vodafone Україна" надала безкоштовний пакет зв'язку українцям у роумінгу в Польщі, Молдові, Угорщині, Румунії, Німеччині та Чехії.

Теги: #допомога #vodafone
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