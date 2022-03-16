Події

14:08 16.03.2022

Окупанти відпустили раніше захоплених у Бучі волонтерів - Бучанська міськрада

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У Бучанській міській раді заявляють, що окупанти відпустили раніше захоплених у будівлі міськради волонтерів і співробітників міськради.

"Щойно ми отримали перевірену інформацію, що заручники, про захоплення яких ми повідомили сьогодні вранці, живі та здорові, їх відпустили й вони повернулися до своїх рідних", - ідеться в повідомленні пресслужби міськради.

Зазначається, що в захоплених людей окупанти забрали сім-картки, тому зараз вони не на зв'язку.

Як повідомлялося, російські окупанти у вівторок увечері влаштували погром у будівлі Бучанської міської ради й узяли в полон шістьох співробітників і волонтерів.

"У вівторок увечері, 15 березня, російські окупанти вчинили погром в адміністративній будівлі Бучанської міської ради й узяли в полон наших співробітників і волонтерів, які до останнього під обстрілом допомагали жителям нашого міста", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому у фейсбуці в середу.

Джерело: https://www.facebook.com/308471136025964/posts/1829797223893340/?d=n

Теги: #воля #київщина #заручники
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