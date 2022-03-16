Події

10:00 16.03.2022

ЗСУ здійснюють контрнаступ на низці оперативних напрямків - Подоляк

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ЗСУ здійснюють контрнаступ на низці оперативних напрямків - Подоляк

Збройні сили України здійснюють контрнаступ на низці оперативних напрямків, що кардинально змінює диспозиції сторін, повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Що відбувається просто зараз. 1. Контрнаступ ЗСУ на низці оперативних напрямків. Це кардинально змінює диспозиції сторін. 2. Починається втеча російських журналістів із телеканалів. 3. Керівництво РФ намагається знайти союзників, солдати яких готові помирати в українських полях", - написав Подоляк у твіттері у середу.

 

Теги: #зсу #контрнаступ
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