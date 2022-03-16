Російські окупанти вертольотами обстріляли цегельний завод у Запорізькій області

Російські загарбники вертольотами обстріляли цегельний завод у Малій Токмачці (Запорізька обл.), повідомляє пресцентр Командування групи військ "Південь" ЗСУ у середу.

"Противник наніс удар гелікоптерами (парами МІ-24) по цегляному заводу у Малій Токмачці та завдав удару по Олександрійському району міста Запоріжжя. Там пролунав потужний вибух", - ідеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що окупанти також систематично завдають авіаційних ударів літаками Мі-24 по одному із населених пунктів у Пологівському районі.

Крім того, загарбники обстріляли одну з ділянок місцевості з мінометів, а іншу - з гранатометів СПГ, унаслідок обстрілу з міномету одного військовослужбовця було поранено.

"Що стосується наших підрозділів - продовжується нанесення вогневого ураження по противнику, як на передньому краї, так і вглибину його оперативної побудови і бойових порядків. Наші підрозділи нанесли вогневе ураження по скупченню техніки противника, а також знешкодили підрозділ окупантів, уразивши три автомобіля "Урал", один військовий броньований автомобіль-позашляховик ГАЗ-2330 "Тигр" та мінометний розрахунок окупаційних військ РФ", - підсумували в командуванні.

Джерело: https://www.facebook.com/watch/?v=986728958634063