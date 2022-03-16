Події

09:01 16.03.2022

У Рубіжному Луганської області в результаті обстрілу одна людина загинула, восьмеро, зокрема дитина, поранені – голова Луганської ОВА

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Російська армія знову намагалася захопити Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, але зазнала значних втрат і відступила, повідомив голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай на своїй сторінці у соцмережі фейсбук.

"Поблизу Попасної противник намагається утримати зайняте положення", - зазначив він.

Гайдай наголосив, що через численні поразки ворог цинічно зриває зло на мирному населенні. За його словами, обстріл відбувався всю ніч і триває й зараз.

"У Сєвєродонецьку, Рубіжному та Лисичанську вночі палали десятки житлових будинків. У Рубіжному один загиблий, вісім дорослих поранених і дитина", - повідомив голова області.

Він також зазначив, що російські військові обстріляли басейн і розмістив відео палаючої будівлі.

"У Лисичанську перебито газопровід", - повідомив Гайдай.

Джерело: https://www.facebook.com/watch/?v=764769504485755

Теги: #жертви #луганщина #обстріли
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