Події

07:20 16.03.2022

Рятувальники в зоні проведення ООС здійснили 34 виїзди на ліквідацію наслідків бойових дій за добу – ДСНС

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Минулої доби вівторка, 15 березня, рятувальники 34 рази виїжджали для ліквідації пожеж у результаті бойових дій, піротехніками виявлено 6 вибухонебезпечних предметів, сприяння в евакуації населення, повідомили у ДСНС.

"За минулу добу підрозділами ДСНС, які входять до складу Об'єднаних сил, здійснено 34 виїзди на ліквідацію наслідків бойових дій. Ліквідовано 18 пожеж, викликаних обстрілами окупаційних військ. Усього було залучено 27 одиниць техніки та 135 осіб особового складу", – йдеться у на сторінці відомства у фейсбук у середу.

Крім того, було відпрацьовано 13 залучень піротехнічних розрахунків (виявлено 6 вибухонебезпечних предметів): 5 разів у Покровську. Виявлено 5 вибухонебезпечних предметів; двічі в Луганську. Виявлено 1 вибухонебезпечний предмет; 6 разів для обстеження приватних житлових та багатоквартирних будинків на виявлення вибухонебезпечних предметів у Лисичанську та Рубіжному. Вибухонебезпечні предмети не виявлено.

Разом із тим, тричі рятувальники залучалися для надання допомоги населенню (3 дитини врятовано): забезпечено підвезення гуманітарної допомоги та евакуація 3 дітей у Сєвєродонецьку. Також забезпечено підвезення технічної води до Горського.

"15 березня 2022 року проведено евакуацію населення, в Донецькій області - 238 осіб, з них 39 осіб підрозділами ДСНС (Вугледар, Лиман та Авдіївка); Луганської області - 292 особи (Лисичанськ та Кремінна)", - повідомили у ДСНС.

Загалом у період з 24 лютого 2022 року евакуйовано з населених пунктів Луганської області близько 9062 осіб та з населених пунктів Донецької області близько 4276 осіб.

Джерело: https://www.facebook.com/pressjfo.news

Теги: #зведення #оос
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