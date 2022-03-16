Зеленський підписав закон про заборону на виготовлення та розповсюдження російської пропаганди

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заборону на виготовлення та розповсюдження інформаційної продукції, спрямованої на пропагування дій Російської Федерації, повідомляє сайт Верховної Ради.

Згідно з інформацією, оприлюдненою у картці відповідного законопроекту №5101, глава держави підписав цей документ 14 березня.

Закон забороняє виправдовувати, визнавати правомірною, заперечувати збройну агресію Російської Федерації проти України, зокрема шляхом подання збройної агресії РФ проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни, заперечення тимчасової окупації частини території України.

Водночас забороняється вихваляння осіб, які здійснюють збройну агресію Росії проти України, представників як збройних формувань Російської Федерації, так і збройних банд та груп найманців, зокрема шляхом їх визначення як "повстанці", "ополченці", "ввічливі військові люди".

Закон також передбачає можливість припинити в Україні діяльність партій, релігійних та громадських організацій, які опікуються пропагандою війни або виправдовують дії країни-агресора. Згідно з рішенням суду, їх діяльність може бути припинена.

Як повідомлялося, Верховна Рада 3 березня ухвалила законопроект №5101 за основу та в цілому.