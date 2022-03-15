ОГТСУ відключив 4 ГРС у Київській області через пошкодження газопроводу-відводу

"Оператор ГТС України" відключив чотири газорозподільні станції (ГРС) через пошкоджений унаслідок бойових дій газопровод-відвід до ГРС "Залісся", повідомила компанія у своєму телеграм-каналі у вівторок увечері.

За її даними, жителів пунктів Залісся, Семиполки, Калита та Велика Димерка Броварського району буде відключено від газопостачання на період виконання ремонтних робіт.

"Компанія зробить усе можливе, що відновити роботу цих ГРС у найкоротші терміни. При цьому ГРС "Бровари" перебуває в роботі, і транспортування газу до Броварів здійснюється у штатному порядку", - зазначили в ОГТСУ.

Станом на день вівторка через бойові дії внаслідок військової агресії РФ було припинено роботу 37 ГРС.