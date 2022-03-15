Події

21:04 15.03.2022

Близько 20 тис. людей виїхали з Маріуполя на особистих авто через гуманітарний коридор – заступник голови ОП Тимошенко

1 хв читати

Близько 20 тисяч людей виїхали протягом доби з Маріуполя на особистих автомобілях гуманітарним коридором, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, 570 із 4000 автомобілів, які виїхали з міста, вже прибули до Запоріжжя. Решта залишаться на ніч у населених пунктах Запорізької та Донецької областей. Усім, хто потребує, надається допомога.

Тимошенко додав, що завдяки гуманітарним коридорам протягом сьогоднішнього дня із заблокованих міст вдалося евакуювати близько 29 тисяч людей.

Джерело: https://t.me/kt20220224/216

Теги: #маріуполь #коридор #гуманітарний
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:42 15.03.2022
З Маріуполя виїхали майже дві тисячі машин, іще стільки ж стоять на виїзді з міста – міськрада

З Маріуполя виїхали майже дві тисячі машин, іще стільки ж стоять на виїзді з міста – міськрада

12:24 15.03.2022
На Одещині звільнено заступника начальника ОВА та голову гуманітарного штабу – начальник ОВА

На Одещині звільнено заступника начальника ОВА та голову гуманітарного штабу – начальник ОВА

15:09 14.03.2022
Із Маріуполя "зеленим коридором" виїхали понад 160 приватних автомобілів - міськрада

Із Маріуполя "зеленим коридором" виїхали понад 160 приватних автомобілів - міськрада

12:40 14.03.2022
Ferrexpo збільшує фінансування гуманітарного фонду до $7,5 млн для підтримки населення в Україні

Ferrexpo збільшує фінансування гуманітарного фонду до $7,5 млн для підтримки населення в Україні

00:40 14.03.2022
Спроби доставити гуманітарний вантаж до Маріуполя триватимуть – Зеленський

Спроби доставити гуманітарний вантаж до Маріуполя триватимуть – Зеленський

21:39 13.03.2022
Гумкараван для Маріуполя продовжує рух, прибуття очікується в понеділок уранці – міськрада

Гумкараван для Маріуполя продовжує рух, прибуття очікується в понеділок уранці – міськрада

17:10 13.03.2022
На Маріуполь скинуто приблизно 100 авіабомб, загинули вже 2187 людей - міськрада

На Маріуполь скинуто приблизно 100 авіабомб, загинули вже 2187 людей - міськрада

16:35 13.03.2022
У Маріуполі закінчуються запаси продуктів харчування та води – міськрада

У Маріуполі закінчуються запаси продуктів харчування та води – міськрада

13:58 13.03.2022
Гуманітарний вантаж має прибути до Маріуполя за дві години - Зеленський

Гуманітарний вантаж має прибути до Маріуполя за дві години - Зеленський

13:47 13.03.2022
Гуманітарний вантаж має прибути до Маріуполя через дві години - Зеленський

Гуманітарний вантаж має прибути до Маріуполя через дві години - Зеленський

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Переговори між Україною та РФ продовжаться завтра, є принципові протиріччя, проте є місце для компромісу - Подоляк

Рашніков, Абрамович, Шохін, Худавердян, Рашевський, Хан, Кузьмичов, Керімов, Рюмін – під санкціями ЄС

Зеленський у зверненні до парламентарів Канади: Ми просимо реальної підтримки, яка допоможе нам вистояти

На Запоріжжі запущено супутниковий інтернет Starlink - голова Запорізької ОВА

РФ виходить із Ради Європи

ОСТАННЄ

Переговори між Україною та РФ продовжаться завтра, є принципові протиріччя, проте є місце для компромісу - Подоляк

До оновленого санкційного списку Великої Британії потрапили Мішустін, Собянін, Медвєдєв, Пєсков, Турчак, Мазепіни

З початку війни в Україні росіянами знищено 3,5 тис. об'єктів інфраструктури, зокрема, 165 об'єктів життєзабезпечення населення – Монастирський

Байден підписав закон, який надає Україні історичні $13,6 млрд фінансування

Військові РФ розстріляли трьох юнаків у Чернігівській області, розпочато розслідування – Офіс генпрокурора

Харків'янку, яка передавала окупантам відомості про техніку та особовий склад ЗС України, взяли під варту – прокуратура

Кулеба та Блінкен обговорили економічний тиск на РФ та гарантування безпеки ядерних об'єктів в Україні

Президента США очікують на саміті ЄС у Брюсселі 24 березня – голова Євроради

Російські окупанти завдали ракетного удару по Одеській області, поранені двоє людей – голова ОВА

Кількість блокпостів на дорогах України скоротили до 1,5 тис. – МВС

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА