Близько 20 тис. людей виїхали з Маріуполя на особистих авто через гуманітарний коридор – заступник голови ОП Тимошенко

Близько 20 тисяч людей виїхали протягом доби з Маріуполя на особистих автомобілях гуманітарним коридором, повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, 570 із 4000 автомобілів, які виїхали з міста, вже прибули до Запоріжжя. Решта залишаться на ніч у населених пунктах Запорізької та Донецької областей. Усім, хто потребує, надається допомога.

Тимошенко додав, що завдяки гуманітарним коридорам протягом сьогоднішнього дня із заблокованих міст вдалося евакуювати близько 29 тисяч людей.

Джерело: https://t.me/kt20220224/216