Події

19:53 15.03.2022

Унаслідок ворожого артобстрілу Золочева на Харківщині загинули п'ятеро людей, троє поранені - прокуратура

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15 березня приблизно о 13:30 військовослужбовці РФ здійснили артилерійський обстріл смт. Золочів Харківської області.

"Унаслідок влучення бойових снарядів загинули дві жінки і три чоловіки. Ще троє чоловіків дістали поранень. Крім того, зруйновано та пошкоджено низку житлових будинків та автомобіль", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством) КК України.

Досудове слідство проводять слідчі СВ УСБУ у Харківській області, процесуальне керівництво - облпрокуратури.

Теги: #жертви #обстріли #харківщина
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